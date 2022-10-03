Спортивно-оздоровительный тур в Адыгее
Скандинавскую ходьбу с палками можно назвать и вариантом уличного фитнеса, и лечебной физкультурой, и видом спорта, и отличной альтернативой активного отдыха. Этот вид ходьбы имеет еще одну функцию – оздоравливать и восстанавливать подорванные силы людей с болезнями опорно-двигательной, сердечно сосудистой и дыхательной системы. Наши опытные инструкторы помогут освоить технику этой ходьбы!
Термальные источники — это истинный дар природы, в котором человек может обрести здоровье и красоту. Под термальными источниками следует понимать подземные воды температурой более 20 °C, которые выходят на поверхность. Существует довольно широкий спектр заболеваний, при которых рекомендуется лечение термальными ваннами. Издавна купание в термальных источниках прописывалось людям с поражениями опорно-двигательного аппарата, кожи, а также для восстановления после ранений или травм.
Заезды каждое воскресенье и среду круглый год.
Термальные источники — это истинный дар природы, в котором человек может обрести здоровье и красоту. Под термальными источниками следует понимать подземные воды температурой более 20 °C, которые выходят на поверхность. Существует довольно широкий спектр заболеваний, при которых рекомендуется лечение термальными ваннами. Издавна купание в термальных источниках прописывалось людям с поражениями опорно-двигательного аппарата, кожи, а также для восстановления после ранений или травм.
Заезды каждое воскресенье и среду круглый год.
Вас ждет:
Программа тура
День 1
14:30 Прибытие в пос. Каменномостский. Размещение на базе. Обед.
Знакомство группы с гидом-инструктором. Инструктаж.
15:00 Берем снаряжение для скандинавской ходьбы и выходим на экскурсию в каньон реки Белая «Хаджохскую теснину». Это памятник природы, который создала река миллионы лет тому назад. Это место не оставит равнодушным ни одного посетителя.
Здесь мы увидим всю мощь природной стихии. Свирепство реки с одной стороны, и, в то же время, усмиренную водную гладь с другой стороны. Также познакомимся с некоторыми представителями животного мира Кавказа, эндемиками и краснокнижными животными. Отвесные серые с прожилками мрачные стены каньона изобилуют котлами и нишами, вымытыми в каменной толще неистовым водным потоком. Венчает теснину природный каменный мост, который и дал название поселку. Отсюда начинаются практически все маршруты в горную часть Адыгеи.
Дикий пляж и хребет Азиш-Тау впечатлят даже бывалого туриста. Дикий пляж расположен в ущелье Руфабго, скрытый от глаз любопытных туристов, он привлекает своей загадочностью и уединенностью. Горный хребет Азиш-Тау замыкает собой северно-восточную часть плато Лаго-Наки. Начинаясь у места впадения ручья Руфабго в реку Белую, он протянулся на двадцать пять километров к юго-западу. Хребет покрыт сосновыми и пихтовыми лесами, встречаются здесь также тис и самшит. Протяженность маршрута 4 км.
18:00 Ужин.
19:00 Посещение термальных источников (1 час). Центр отдыха «Термальный парк-отель ПСЫГУПС» расположен вдали от шума и суеты больших городов в тихом и зеленом поселке Тульском в Республике Адыгея. Температура воды в бассейнах регулируется автоматически в зависимости от погоды на улице и всегда является комфортной для купания (от 30 до 37°С).
Купание в открытых бассейнах с проточной горячей водой, насыщенной минералами природных недр. Расслабляющий и оздоровительный эффект достигается благодаря особым свойствам термальных вод. Вода используется в лечении болезней сердечно-сосудистой системы, ревматологических, кожных заболеваний, болезней нервной системы, заболеваний опорно-двигательного аппарата, болезней нарушения обмена веществ и эндокринной системы.
Знакомство группы с гидом-инструктором. Инструктаж.
15:00 Берем снаряжение для скандинавской ходьбы и выходим на экскурсию в каньон реки Белая «Хаджохскую теснину». Это памятник природы, который создала река миллионы лет тому назад. Это место не оставит равнодушным ни одного посетителя.
Здесь мы увидим всю мощь природной стихии. Свирепство реки с одной стороны, и, в то же время, усмиренную водную гладь с другой стороны. Также познакомимся с некоторыми представителями животного мира Кавказа, эндемиками и краснокнижными животными. Отвесные серые с прожилками мрачные стены каньона изобилуют котлами и нишами, вымытыми в каменной толще неистовым водным потоком. Венчает теснину природный каменный мост, который и дал название поселку. Отсюда начинаются практически все маршруты в горную часть Адыгеи.
Дикий пляж и хребет Азиш-Тау впечатлят даже бывалого туриста. Дикий пляж расположен в ущелье Руфабго, скрытый от глаз любопытных туристов, он привлекает своей загадочностью и уединенностью. Горный хребет Азиш-Тау замыкает собой северно-восточную часть плато Лаго-Наки. Начинаясь у места впадения ручья Руфабго в реку Белую, он протянулся на двадцать пять километров к юго-западу. Хребет покрыт сосновыми и пихтовыми лесами, встречаются здесь также тис и самшит. Протяженность маршрута 4 км.
18:00 Ужин.
19:00 Посещение термальных источников (1 час). Центр отдыха «Термальный парк-отель ПСЫГУПС» расположен вдали от шума и суеты больших городов в тихом и зеленом поселке Тульском в Республике Адыгея. Температура воды в бассейнах регулируется автоматически в зависимости от погоды на улице и всегда является комфортной для купания (от 30 до 37°С).
Купание в открытых бассейнах с проточной горячей водой, насыщенной минералами природных недр. Расслабляющий и оздоровительный эффект достигается благодаря особым свойствам термальных вод. Вода используется в лечении болезней сердечно-сосудистой системы, ревматологических, кожных заболеваний, болезней нервной системы, заболеваний опорно-двигательного аппарата, болезней нарушения обмена веществ и эндокринной системы.
День 2
09:00 - Завтрак.
10:00 - Пешая прогулка по ущелью реки Руфабго (входные билеты за доп.плату) – одному из самых живописных и известных достопримечательностей Республики Адыгея. Здесь расположен десяток водопадов в окружении каменистых склонов. Мы увидим самые красивые и живописные из них: «Шум», «Каскадный», «Сердце Руфабго», «Девичья коса».
14:00 Обед.
15:00 Экскурсия в частные музеи: «Паноптикум», «Сад камней».
18:00 Ужин.
Для желающих посетить термальные источники – бесплатный трансфер.
10:00 - Пешая прогулка по ущелью реки Руфабго (входные билеты за доп.плату) – одному из самых живописных и известных достопримечательностей Республики Адыгея. Здесь расположен десяток водопадов в окружении каменистых склонов. Мы увидим самые красивые и живописные из них: «Шум», «Каскадный», «Сердце Руфабго», «Девичья коса».
14:00 Обед.
15:00 Экскурсия в частные музеи: «Паноптикум», «Сад камней».
18:00 Ужин.
Для желающих посетить термальные источники – бесплатный трансфер.
День 3
09:00 Завтрак.
10:00 Экскурсия к плато Лаго-Наки. Лагонакское нагорье красиво в любое время года. С горным плато связано множество легенд, с ними Вас, непременно, познакомит инструктор.
13:00 Обед на маршруте.
14:00 Посещение Большой Азишской Пещеры (входные билеты за доп.плату), уникального места, памятника природы, который входит в пятерку красивейших пещер, находящихся на территории Европы. Микроклимат внутри пещеры обладает антибактериальными свойства-ми и имеет постоянную температуру 4 С° и повышенную влажность. Общая площадь пещеры 690 метров. Микроклимат в пещерах очень полезен для органов дыхания, а сталактиты и сталагмиты будоражат воображение.
Возвращение на базу.
18:00 Ужин.
19:00 Поездка на термальные источники. Купание в открытых бассейнах с проточной горячей водой, насыщенной минералами природных недр. Температура воды в бассейнах до 40 С°.
Для желающих посетить термальные источники – бесплатный трансфер.
10:00 Экскурсия к плато Лаго-Наки. Лагонакское нагорье красиво в любое время года. С горным плато связано множество легенд, с ними Вас, непременно, познакомит инструктор.
13:00 Обед на маршруте.
14:00 Посещение Большой Азишской Пещеры (входные билеты за доп.плату), уникального места, памятника природы, который входит в пятерку красивейших пещер, находящихся на территории Европы. Микроклимат внутри пещеры обладает антибактериальными свойства-ми и имеет постоянную температуру 4 С° и повышенную влажность. Общая площадь пещеры 690 метров. Микроклимат в пещерах очень полезен для органов дыхания, а сталактиты и сталагмиты будоражат воображение.
Возвращение на базу.
18:00 Ужин.
19:00 Поездка на термальные источники. Купание в открытых бассейнах с проточной горячей водой, насыщенной минералами природных недр. Температура воды в бассейнах до 40 С°.
Для желающих посетить термальные источники – бесплатный трансфер.
День 4
09:00 Завтрак. Освобождение номеров.
10:00 Уезжаем, чтобы обязательно вернуться!
10:00 Уезжаем, чтобы обязательно вернуться!
Стоимость
База отдыха Активация
Item 1 of 4
Стандарт
за 4 дня с человека
Двухместное размещение
20 000 ₽
Группа для тура до 16 человек.
Минимальный возраст: 7 лет (до 7 лет действуют ограничения по программе).
Страхование туристов организованно компанией "Согласие" на сумму выплаты до 100 000 рублей.
Трансфер в день выезда предоставляется до: ж/д вокзала г. Краснодар, аэропорт г. Мин.Воды, аэропорт г. Ставрополь.
Место встречи: Трансфер предоставляется только для заезда в воскресенье. Отправление наших автобусов после сбора группы от ж/д вокзала в 11.00, от аэропорта в 12.00. Каждую субботу выезд в 10:00 по маршруту Аэропорт — ж/д вокзал. Рекомендуемое время обратного билета после 15.00.
Трансфер в день заезда позже 12.00 оплачивается отдыхающими самостоятельно и не компенсируется. Стоимость индивидуального трансфера по предварительному заказу до 4-х чел: 4000 руб. с/до ж/д вокзала Краснодара, 1500 руб. с/до вокзала Майкопа.
Что взять с собой?
Желательно, что бы одежда была функциональной, то есть один слой отталкивает влагу, второй защищает от ветра. Важно, чтобы одежда не доставляла неудобств. Вот список вещей, которые совершенно необходимо взять с собой каждому туристу:
Минимальный возраст: 7 лет (до 7 лет действуют ограничения по программе).
Страхование туристов организованно компанией "Согласие" на сумму выплаты до 100 000 рублей.
Трансфер в день выезда предоставляется до: ж/д вокзала г. Краснодар, аэропорт г. Мин.Воды, аэропорт г. Ставрополь.
Место встречи: Трансфер предоставляется только для заезда в воскресенье. Отправление наших автобусов после сбора группы от ж/д вокзала в 11.00, от аэропорта в 12.00. Каждую субботу выезд в 10:00 по маршруту Аэропорт — ж/д вокзал. Рекомендуемое время обратного билета после 15.00.
Трансфер в день заезда позже 12.00 оплачивается отдыхающими самостоятельно и не компенсируется. Стоимость индивидуального трансфера по предварительному заказу до 4-х чел: 4000 руб. с/до ж/д вокзала Краснодара, 1500 руб. с/до вокзала Майкопа.
Что взять с собой?
Желательно, что бы одежда была функциональной, то есть один слой отталкивает влагу, второй защищает от ветра. Важно, чтобы одежда не доставляла неудобств. Вот список вещей, которые совершенно необходимо взять с собой каждому туристу:
- медицинские препараты для индивидуальных нужд;
- документы: паспорт, страховой медицинский полис;
- удобная спортивная обувь: зимние сапоги (не на каблуке), трекинговые теплые ботинки;
- спортивную одежду для холодной погоды: куртку теплую ветрозащитную, водонепроницаемую, теплый спортивный костюм (толстовка, штаны), футболки с длинным и коротким рукавом, брюки спортивные и теплая шапка, перчатки;
- купальник, резиновые тапочки;
- рюкзак на 20-25 литров.
Включено в стоимость
- Проживание в комфортабельных номерах.
- Вкусное, разнообразное, сытное 3-разовое питание.
- Работа инструкторов на маршрутах;
- Все трансферы по программе;
- Ежедневные насыщенные экскурсии, незабываемые прогулки по Адыгее;
- Посещение термальных источников или баня (по предварительной записи на месте)
Оплачивается отдельно
- Ж/д, авиа, автобусные билеты до места встречи группы.
- Входные билеты на экскурсионные объекты: Хаджохская теснина — 500 рублей взрослый, детский (от 7 до 13 лет) – 200 рублей, до 7 лет бесплатно; Водопады Руфабго – 500 руб. взрослый, детский (от 5 до 15 лет) -200 рублей; Азишская пещера - 600 рублей взрослый; детский (от 7 до 14 лет) – 300 руб-лей, до 7 лет бесплатно.
- Посещение термальных источников сверх программы (по желанию) – 400 рублей взрослый, дети (от 6-13 до лет) и пенсионеры – 200 рублей, до 5 лет бесплатно.
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