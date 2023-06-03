Калейдоскоп приключений

5-й день. На вездеходе с открытым кузовом движемся по старому лесному волоку, эта фронтовая дорога пролегает через пихтовый бор - это уже само по себе здорово.



Наша первая цель – пройти по каньону от водопада Университетского к Чинарскому.

По пути будет интересно узнать историю лежащих над каньоном руин древней крепости. Изучаем геологический ландшафт, мир реликтовых растений, при желании купаемся.



Оставив каньон позади, мы продолжаем движение на нашем вездеходе. Проезжаем Старорусский хутор с его самобытными околицами и скитами монахов. Далее поселок Мезмай. В семи километрах от поселка, а точнее над ним, нависает отвесная скала на высоте птичьего полета, в которой будто специально оставлена бороздка в человеческий рост, чтобы ходили и впечатлялись.



Набираем высоту. Внизу извивается река Курджипс, а вдоль нее узкоколейка, уходящая в знаменитое Гуамское ущелье. Долина, горы, скалы - место неимоверно красивое!



После обеда возвращаемся к нашему вездеходу и двигаемся по Гуамскомухребту в сторону Монахова водопада и пещер. Дорога лежит через столетние дубравы.



Разбиваем лагерь, завтра утром мы спустимся к водопадам и пещерам, месту проживания (в 16 веке) монаха - отшельника. Это место находится в скальном горизонтальном ложе, ограниченном снизу трёхсотметровым обрывом в Гуамское ущелье – это завтра, а сегодня вечером мы балуем себя разными вкусностями, слушаем гитару у костра, в общем расслабляемся.



6-й день – Маршрут в Гуамское ущелье, каньонинг



В этот день вас ждёт захватывающий каньонинг в Гуамском ущелье. Это приключение в одном из самых интересных и сложных ущелий Краснодарского края. Спускаемся через девственный лес стройных сосен и буков в Гуамскоеущелье. Делаем остановку для изучения пещерного водопада – Монахова…Вновь крутая тропа.



Восстанавливаем силы вкусным перекусом, любуясь красотами ущелья.



Переодеваемся в гидрокостюмы и уходим за новой порцией ярких приключений.



Потрясающий объект – приток р. Курджипс, здесь тысячелетние реликтовые заросли самшита и папоротника в сочетании с нагромождением плотин из бревен и валунов создают ощущение оторванности от временной реальности. Мы попадаем в «Юрский период», но гидрашки одеты, карабины закреплены – вперёд! Вода бодряще холодная, так что, хвала изобретателю неопрена!



Дорога домой – 6 км по узкоколейке до Мезмая, где нас подхватывает глубокоуважаемый наш «владыка бездорожья». Обратный путь – это подъем по дороге на высоту птичьего полета и захватывающий дух «offroad».

