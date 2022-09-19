Горная Адыгея
Тур идеально подходит для тех, кто хочет побывать в Адыгее, но не знает с чего начать! В этой программе собраны основные достопримечательности горной Республики! За три дня вы успеете посетить Хаджохскую теснину, водопады Руфабго, подземное царство Азишской и Нежной пещер и отправитесь на экскурсию к вечным снегам - на плато Лаго-Наки!
Вас ждет:
Программа тура
Трансфер.
Заезд в гостиницу после 12 часов, размещение в гостинице ДеГо, знакомство с инструктором.
Обед.
Пешеходный поход в ущелье Руфабго - основной памятник природы этого района.Вы пройдете через древние черкесские сады, посетите великолепные панорамы и Сквозную пещеру, где, согласно легенде, был убит злой великан Руфабго. Так же вы прогуляетесь по водопадам Руфабго.
Возвращение в гостиницу.
Ужин. Завтра вас ждет насыщенный день!
Завтрак.
Сегодня вы отправитесь к плато Лаго-Наки. По дороге инструктор расскажет вам об Адыгее и о горах, где вы проезжаете. Здесь открываются виды на субальпийские и альпийские луга, на высокогорье простирающееся до горизонта, на величественные Горные вершины! После вы отправитесь в подземный мир - посетите Нежную и Азишскую пещеры.
Поздний обед. Вы попробуете блюда адыгейской кухни. По дороге обратно у вас будет возможность купить сувениры и настоящий адыгейский сыр в сыроварне.
Возвращение в гостиницу.
Ужин.
Завтрак.
После завтрака посетим Хаджохскую теснину - удивительное творение природы.
Сверху ущелье практически незаметно, поскольку ширина его в некоторых местах достигает всего 2 - 3 метров, зато глубина колеблется от 20 до 40 метров. Через причудливо вымытые скальные образования мчится бешеный поток воды: белая пена, брызги и грохот воды. На территории есть детский парк, кафе, сувенирные лавки и вольеры с медведями.
Возвращение в гостиницу. Освобждение номеров.
Выезд до 12.00
Стоимость
Включено в стоимость
- проживание в гостинице Дего
- трехразовое питание
- работа инструктора
- трансфер по программе
- входные билеты на экскурсионные объекты
Оплачивается отдельно
- трансфер из Майкопа / Краснодара
- рыбалка - 500 руб/чел
- баня - 500 руб/чел
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