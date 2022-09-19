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Горная Адыгея

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Тур идеально подходит для тех, кто хочет побывать в Адыгее, но не знает с чего начать! В этой программе собраны основные достопримечательности горной Республики! За три дня вы успеете посетить Хаджохскую теснину, водопады Руфабго, подземное царство Азишской и Нежной пещер и отправитесь на экскурсию к вечным снегам - на плато Лаго-Наки! 

Программа тура

День 1
День заезда.&nbsp;Пешеходный поход в ущелье Руфабго.

Трансфер.

Заезд в гостиницу после 12 часов, размещение в гостинице ДеГо, знакомство с инструктором.

Обед. 

Пешеходный поход в ущелье Руфабго - основной памятник природы этого района.Вы пройдете через древние черкесские сады, посетите великолепные панорамы и Сквозную пещеру, где, согласно легенде, был убит злой великан Руфабго. Так же вы прогуляетесь по водопадам Руфабго.

Возвращение в гостиницу.

Ужин. Завтра вас ждет насыщенный день!

День 2
Путешествие к плато Лаго-Наки.

Завтрак.

Сегодня вы отправитесь к плато Лаго-Наки. По дороге инструктор расскажет вам об Адыгее и о горах, где вы проезжаете. Здесь открываются виды на субальпийские и альпийские луга, на высокогорье простирающееся до горизонта, на величественные Горные вершины! После вы отправитесь в подземный мир - посетите Нежную и Азишскую пещеры. 

Поздний обед. Вы попробуете блюда адыгейской кухни. По дороге обратно у вас будет возможность купить сувениры и настоящий адыгейский сыр в сыроварне.

Возвращение в гостиницу.

Ужин.

День 3
&nbsp;Экскурсия в Хаджохскую теснину.

Завтрак.

После завтрака посетим Хаджохскую теснину - удивительное творение природы.

Сверху ущелье практически незаметно, поскольку ширина его в некоторых местах достигает всего 2 - 3 метров, зато глубина колеблется от 20 до 40 метров. Через причудливо вымытые скальные образования мчится бешеный поток воды: белая пена, брызги и грохот воды. На территории есть детский парк, кафе, сувенирные лавки и вольеры с медведями.

Возвращение в гостиницу. Освобждение номеров.

Выезд до 12.00

Стоимость

Включено в стоимость

  •  проживание в гостинице Дего
  •  трехразовое питание
  •  работа инструктора
  •  трансфер по программе
  •  входные билеты на экскурсионные объекты

Оплачивается отдельно

  • трансфер из Майкопа / Краснодара
  •  рыбалка - 500 руб/чел
  •  баня - 500 руб/чел

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