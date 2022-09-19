Горная Адыгея

Завтрак.

Сегодня вы отправитесь к плато Лаго-Наки. По дороге инструктор расскажет вам об Адыгее и о горах, где вы проезжаете. Здесь открываются виды на субальпийские и альпийские луга, на высокогорье простирающееся до горизонта, на величественные Горные вершины! После вы отправитесь в подземный мир - посетите Нежную и Азишскую пещеры.

Поздний обед. Вы попробуете блюда адыгейской кухни. По дороге обратно у вас будет возможность купить сувениры и настоящий адыгейский сыр в сыроварне.

Возвращение в гостиницу.

Ужин.