Актив Осень-Весна 5 дней

Стоимость

10% - детям до 14 лет;

бесплатно - до 5-ти лет;

10% - для тех, кто приезжает повторно;

10% - для пенсионеров.

Трансфер в день заезда оплачивается отдыхающими самостоятельно и не компенсируется. Стоимость индивидуального трансфера по предварительному заказу до 4-х чел:

— 3500 руб.- с/до Аэропорта Краснодара

— 4000 руб. с/до ж/д вокзала Краснодара

— 1500 руб. с/до вокзала Майкопа

— 6000 руб.- с/до Аэропорта Ставрополь

— 7500 руб.- с/до Аэропорта Минеральные воды