Актив Осень-Весна 5 дней
Вас ждет:
Программа тура
Знакомство с инструктором. Инструктаж.
18.00 - Ужин.
Для желающих посетить термальные источники – бесплатный трансфер.
10:00 – Выезд в станицу Даховская к первой канатной дороге в Адыгее.
Подъем почти на 1 километр над уровнем моря на хребет Уна-Коз и по несложной тропе прогуляемся к скале Чертов палец, на высоту 1021 метр над уровнем моря, с которого откроются красивейшие виды на Лаго-Накское нагорье, хребет Азиш-Тау, гору Большой Тхач. Место живописное и богато не только панорамами. Имеет много оригинальных гротов, пещер, скальных образований.
Обед на маршруте.
18:00 – Ужин.
19:00 – Поездка на геотермальные источники. Купание в открытых бассейнах с проточной горячей водой, насыщенной минералами природных недр. Температура воды в бассейнах от 24 до 40 С°.
10:00 Экскурсия в высокогорный поселок Гузерипль.
Перед въездом в сам поселок вы увидите Гранитный каньон, гору Монах, поселок Хамышки. В поселке Гузерипль, Вам удастся увидеть один из сохранившихся дольменов, посетить интерактивный музей заповедника (входные билеты за доп.плату) и подышать свежим горным воздухом.
14:00 Обед на маршруте.
Выезд на Партизанскую поляну на берегу Каменного Моря, инструктор познакомит Вас с вершинами коралловых рифов древнего океана Тетис.
17:30 Возвращение на базу.
18:00 Ужин.
Для желающих посетить термальные источники – бесплатный трансфер.
9.00 - Завтрак
10.00 -Выезд на горное плато Лаго-Наки на Западном Кавказе, высота до 2200 метров.
По пути останавливаемся на панорамных площадках с видами на трехтысячники Главного Кавказского Хребта. Плато Лаго-Наки известное своими снежными склонами зимой и альпийскими лугами летом, плато входит в состав Кавказского государственного природного биосферного заповедника, являющегося объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, с возможностью катаний на санках, снегоходах, лыжах, на плато есть лавки с местными сувенирами.
Посещение Большой Азишской пещеры- уникального места, памятника природы, который входит в пятерку красивейших пещер, находящихся на территории Европы. Микроклимат внутри пещеры обладает антибактериальными свойствами и имеет постоянную температуру 4 С° и повышенную влажность. Общая площадь пещеры 690 метров. Азишская пещера идеально оборудована для посещения туристами, проводится экскурсия, есть ступени и ограждения.
Обед на маршруте
16:00 - История создания адыгейских сыров, сырная дегустация
На обратном пути посещаем не оборудованную пещеру.
19.00 – Праздничный ужин. Общаемся, делимся впечатлениями, строим планы на следующий приезд.
Вручение подарка каждому гостю, успешно прошедшему Активацию.
Для желающих посетить термальные источники – бесплатный трансфер.
09:00 - Завтрак.
10:00 - Уезжаем, чтобы обязательно вернуться!!!
Трансфер в день заезда позже 15.00 оплачивается отдыхающими самостоятельно и не компенсируется.
В случае непредставления туристами (агентствами) своих данных о прибытии в Краснодар, нужных для организации трансфера из Краснодара на базу, входящего в стоимость тура, в срок за 5 дней до начала тура, для указанных туристов бесплатный трансфер из Краснодара на базу в день заезда на тур организован не будет. Это будет считаться отказом от трансфера, туристы могут добираться до базы самостоятельно, при этом стоимость трансфера не компенсируется. На тех, кто бронируется на тур менее чем за 5 дней, это правило не распространяется.
Стоимость
Проживание по программе
бесплатно - до 5-ти лет;
10% - для тех, кто приезжает повторно;
10% - для пенсионеров.
Трансфер в день заезда оплачивается отдыхающими самостоятельно и не компенсируется. Стоимость индивидуального трансфера по предварительному заказу до 4-х чел:
— 3500 руб.- с/до Аэропорта Краснодара
— 4000 руб. с/до ж/д вокзала Краснодара
— 1500 руб. с/до вокзала Майкопа
— 6000 руб.- с/до Аэропорта Ставрополь
— 7500 руб.- с/до Аэропорта Минеральные воды
Включено в стоимость
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Проживание в комфортабельных номерах.
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Вкусное, разнообразное, сытное 3-разовое питание; - работа инструкторов на маршрутах;
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Все трансферы по программе;Ежедневные насыщенные экскурсии, незабываемые прогулки по Адыгее;
Оплачивается отдельно
- Трансфер в день заезда;
- Ж/д, авиа, автобусные билеты до места встречи группы;
- Входные билеты на экскурсионные объекты;
- Посещение геотермальных источников (сверх программы).
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