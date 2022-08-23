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Адыгея

Тхачи и Ачешбоки - спрятанные Боги Адыгеи

Ближайший заезд:

c 17 октября по 24 октября

8 дней 7 ночей

от 16300 ₽

Адыгея

Три вершины Адыгеи

Ближайший заезд:

c 03 октября по 10 октября

8 дней 7 ночей

от 21900 ₽

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✈ Летние туры в Адыгею   с выездом из Москвы. Организация пеших, водных и конных туров. Экскурсионные обзорные маршруты и туры выходного дня. Есть возможность отдохнуть с детьми. Для экстремалов и любителей активного отдыха – рафтинг по горным рекам и восхождение на горы