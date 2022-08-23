Зимняя магия гор
Проживание на базе отдыха Формула Активного Отдыха.
Маршрут тура: Мин. Воды\Краснодар - р. Руфабго - Урочище Курджипс - р. Мешоко - Черный Шум - Гузерипль - Горячие источники - Мин. Воды\Краснодар
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Программа тура
В 20:00 ждем всех в нашем кафе около камина, будем знакомиться, обсуждать нюансы предстоящих приключений, пить чай на горных травах – в общем, наслаждаться вечером в горах!
Сегодня совершаем прогулку к водопадам ущелья р. Руфабго. Невероятно живописное место! Склоны ущелья густо покрывает буковый лес, деревья и скалы обвиты гирляндами Колхидского плюща. Здесь мы увидим водопады в окружении крутых склонов и каменных террас, гроты, отвесные скальные коридоры высотой до 150 м., и пройдя через «каменные лабиринты» посетим исторические объекты – «зиндан» средневековой крепости, древний жертвенник и менгиры.
На маршруте устроим пикник.
Вечером возвращаемся на базу, где нас будет ждать вкусный ужин.
После вкусного ужина, вечер предлагаем провести в легкой игровой атмосфере или посмотреть тематический фильм.
Дальше, нам предстоит прогулка в снегоступах по заснеженному дикому лесу над Курджипским урочищем.
Добравшись до самых диких и красивейших мест, среди засыпанных снегом пихт, разводим костер, устраиваем горячий привальный перекус. Он окажется необыкновенно вкусным и желанным, а наличие местного горячительного в качестве дегустации, придаст нашей трапезе нотку праздника.
Маршрут кольцевой, поэтому мы успеваем забраться в самые интересные места.
После окончания маршрута едем кататься на санках! Вас ждут резвые полеты вниз по снежному склону.
Ближе к вечеру, уставшие, но счастливые возвращаемся на базу, где нас ждет вкусный ужин, натуральная домашняя кухня, посиделки в теплой компании у камина. За окном «уханье» филинов, лес и более никого.
Здесь есть полный набор достопримечательностей: пещеры, скалы, гроты, водопады, панорамные точки и даже стоянка древнего человека. Мы направимся вдоль русла реки, по каменным уступам, валунам, проходам, где каждый раз «скальный мешок» замыкается красивым водопадом.
Следующий объект для посещения - пляж Черный шум. Экскурсия не займет много времени (около 1 часа), но даст представление, о том, что такое каньон горной реки. Здесь на отвесных, почти совсем голых известняковых стенах, виднеются многочисленные ниши, вымытые стремительным потоком. Очень впечатляет!
Для тех, кто хочет добавить в этот день ещё больше ярких эмоций и экстремальных впечатлений предлагаем отправиться на рафтинг – сплав по горной реке (оплачивается дополнительно).
Ближе к вечеру возвращаемся на базу, где нас ждет вкусный ужин и уютные посиделки у камина.
Итак, дикие пещеры! О них можно знать многое, но оказавшись внутри, начинаешь по-настоящему ощущать их красоту и первозданность. Лучше один раз увидеть!
Наша дикая пещера одна из красивейших карстовых полостей. Часть её натечных образований сложена мягким кальцитом – от этого она белая. Спускаясь в глубину, устойчиво чувствуешь в себе дух исследователя. Это ощущение не покидает тебя до самого вечера. Запомнится и наш эксперимент - «волшебные звуки музыки» в полной темноте.
После маршрута возвращаемся на базу, где нас ждет натуральная домашняя кухня, посиделки в теплой компании у камина с гитарой.
Сегодня посетим Гранитный каньон и Музей Кавказского биосферного заповедника (п. Гузерипль), увидим самый большой в Адыгее дольмен. Этот «гигант» произведет на Вас довольно сильное впечатление в силу своих эстетических и мегалитических особенностей. Мы поговорим об истории и загадках Кавказских дольменов, о возникновении технологии строительства и загадочном исчезновении грандиозной культуры дольменостроителей. Тут же изучаем экспонаты музея природы и истории заповедника.
По пути делаем остановки в живописных точках Гранитного каньона, подойдем к узким местам (ширина русла реки не превышает 2 метров!), где горная река зажата каменными гигантами.
Сама дорога в поселок Гузерипль поражает сменой ландшафтов и открывающимся видом на скальный пояс горного хребта Каменное море - это цунами, преломляющаяся почти под прямым углом в своей наивысшей
точке, имеет название Нагой-Кош и возвышается на 300 метров.
Вечером возвращаемся на базу.
ледников или проехать по панорамным точкам с видами на глубокое ущелье можно только в горах на наших маршрутах.
После обеда на базе отправляемся на горячие источники.
Снег, падающий в горячую воду, мягкое и расслабляющее действие воды термального источника, поднимающийся над гладью бассейна рассеянный теплый пар, звезды ночного неба, игра света и звука – все это отличное завершение хорошего дня.
10.00 ч. – трансфер в Краснодар.
Приключения объединяют и поэтому расставаться нелегко. Нужно верить, что друзья встретятся вновь. До новых встреч!
Внимание! Возможны корректировки маршрутов, исходя из погодных условий.
Стоимость
База отдыха Формула активного отдыха
- Объединенный трансфер в первый день тура: сбор группы в 15 ч. в аэропорту г. Минеральные Воды, сбор группы в 15 ч. на ж/д вокзале Краснодар-1.
- Обратный объединенный трансфер: в 10 ч – для тех, кто вылетает из Минеральных вод (обратные билеты брать с вылетом после 16 ч); 10 ч – для тех, кто отправляется из Краснодара (обратные билеты брать с отправлением после 15 ч)
Питание: Трехразовое комплексное.
Возраст: 8+
Возможны корректировки маршрутов, исходя из погодных условий.
Для комфортности и безопасности во время прохождения активной части
туров рекомендуем взять с собой:
- Медицинские препараты для индивидуальных нужд.
- Документы: паспорт, страховой полис (медицинский)
- Удобную спортивную обувь: трекинговые ботинки, сменную обувь)
- Спортивную одежду для холодной погоды: куртка ветрозащитная утепленная, водонепроницаемая, теплый спортивный костюм (толстовка, штаны), футболки с длинным и коротким рукавом, брюки спортивные, теплая шапка, перчатки, купальный костюм.
- Средства личной гигиены
- Полезное снаряжение: небольшой рюкзак (20-30л.), фонарик с запасными батарейками, средство солнцезащитное (обязательно), очки солнцезащитные
Включено в стоимость
-
Проживание.
-
Трехразовое комплексное питание (1-й день-ужин, 2-й-7-й дни, 8-й день – завтрак).
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Активная программа.
-
Входные платы на все объекты по программе.
-
Услуги инструкторов.
-
Внутримаршрутный транспорт.
-
Аренда необходимого снаряжения.
-
Посещение термальных источников (в рекомендованный в программе день, либо в любой из дней, по согласованию с группой)
Оплачивается отдельно
- Авиа или ж/д билеты к месту начала тура и обратно
- Рафтинг по горной реке – 1500 руб./чел
- Объединенный трансфер: Мин.Воды – база размещения / база размещения – Мин.Воды – 4000 руб./чел.; Краснодар – база размещения / база размещения – Краснодар – 3000 руб./чел.
- Баня (3000 руб./2 часа для каждой индивидуальной группы/семьи).
- Шашлыки.
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