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Зимняя магия гор

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы
Разнообразное сочетание активностей в сжатый срок. Каждый новый день встретит вас новой программой: маршрут по горным ущельям, конные прогулки, посещение диких пещер, экскурсия к дольменам и Гранитному каньону и многое другое!

Проживание на базе отдыха Формула Активного Отдыха.

Маршрут тура: Мин. Воды\Краснодар - р. Руфабго - Урочище Курджипс - р. Мешоко - Черный Шум - Гузерипль - Горячие источники - Мин. Воды\Краснодар

Программа тура

День 1
Добро пожаловать в горную Адыгею!
Размещаемся в уютных номерах нашей горной базы, отдыхаем, вкусно ужинаем.

В 20:00 ждем всех в нашем кафе около камина, будем знакомиться, обсуждать нюансы предстоящих приключений, пить чай на горных травах – в общем, наслаждаться вечером в горах!

День 2
Маршрут по ущелью р. Руфабго
После завтрака выезжаем к началу маршрута.

Сегодня совершаем прогулку к водопадам ущелья р. Руфабго. Невероятно живописное место! Склоны ущелья густо покрывает буковый лес, деревья и скалы обвиты гирляндами Колхидского плюща. Здесь мы увидим водопады в окружении крутых склонов и каменных террас, гроты, отвесные скальные коридоры высотой до 150 м., и пройдя через «каменные лабиринты» посетим исторические объекты – «зиндан» средневековой крепости, древний жертвенник и менгиры.

На маршруте устроим пикник.

Вечером возвращаемся на базу, где нас будет ждать вкусный ужин.

После вкусного ужина, вечер предлагаем провести в легкой игровой атмосфере или посмотреть тематический фильм.
День 3
Радиальный поход по урочищу Курджипс, катание на санках.
После завтрака, выезжаем в направлении плато Лаго-Наки. Добравшись до  ущелья Желоб (1700 метров над уровнем моря) поднимаемся на смотровую точку. Отсюда открываются роскошные панорамные виды на плато, скальные сбросы высотой до 100 метров... от всего этого захватывает дух.

Дальше, нам предстоит прогулка в снегоступах по заснеженному дикому лесу над Курджипским урочищем.

Добравшись до самых диких и красивейших мест, среди засыпанных снегом пихт, разводим костер, устраиваем горячий привальный перекус. Он окажется необыкновенно вкусным и желанным, а наличие местного горячительного в качестве дегустации, придаст нашей трапезе нотку праздника.

Маршрут кольцевой, поэтому мы успеваем забраться в самые интересные места.

После окончания маршрута едем кататься на санках! Вас ждут резвые полеты вниз по снежному склону.

Ближе к вечеру, уставшие, но счастливые возвращаемся на базу, где нас ждет вкусный ужин, натуральная домашняя кухня, посиделки в теплой компании у камина. За окном «уханье» филинов, лес и более никого.

День 4
Маршрут в ущелье р. Мешоко, Черный шум, рафтинг (по желанию)
В этот день наш маршрут пройдет по каньону реки Мешоко.

Здесь есть полный набор достопримечательностей: пещеры, скалы, гроты, водопады, панорамные точки и даже стоянка древнего человека. Мы направимся вдоль русла реки, по каменным уступам, валунам, проходам, где каждый раз «скальный мешок» замыкается красивым водопадом.

Следующий объект для посещения - пляж Черный шум. Экскурсия не займет много времени (около 1 часа), но даст представление, о том, что такое каньон горной реки. Здесь на отвесных, почти совсем голых известняковых стенах, виднеются многочисленные ниши, вымытые стремительным потоком. Очень впечатляет!

Для тех, кто хочет добавить в этот день ещё больше ярких эмоций и экстремальных впечатлений предлагаем отправиться на рафтинг – сплав по горной реке (оплачивается дополнительно).

Ближе к вечеру возвращаемся на базу, где нас ждет вкусный ужин и уютные посиделки у камина.
День 5
Спелеомаршрут
Отправляемся в путешествие по лабиринтам подземного мира – в дикие пещеры. В путь отправляемся на внедорожнике.

Итак, дикие пещеры! О них можно знать многое, но оказавшись внутри, начинаешь по-настоящему ощущать их красоту и первозданность. Лучше один раз увидеть!

Наша дикая пещера одна из красивейших карстовых полостей. Часть её натечных образований сложена мягким кальцитом – от этого она белая. Спускаясь в глубину, устойчиво чувствуешь в себе дух исследователя. Это ощущение не покидает тебя до самого вечера. Запомнится и наш эксперимент - «волшебные звуки музыки» в полной темноте.

После маршрута возвращаемся на базу, где нас ждет натуральная домашняя кухня, посиделки в теплой компании у камина с гитарой.
День 6
Гранитный каньон, музей кавказского биосферного заповедника, гузерипльский дольмен
Завтракаем и отправляемся на маршрут.

Сегодня посетим Гранитный каньон и Музей Кавказского биосферного заповедника (п. Гузерипль), увидим самый большой в Адыгее дольмен. Этот «гигант» произведет на Вас довольно сильное впечатление в силу своих эстетических и мегалитических особенностей. Мы поговорим об истории и загадках Кавказских дольменов, о возникновении технологии строительства и загадочном исчезновении грандиозной культуры дольменостроителей. Тут же изучаем экспонаты музея природы и истории заповедника.

По пути делаем остановки в живописных точках Гранитного каньона, подойдем к узким местам (ширина русла реки не превышает 2 метров!), где горная река зажата каменными гигантами.

Сама дорога в поселок Гузерипль поражает сменой ландшафтов и открывающимся видом на скальный пояс горного хребта Каменное море - это цунами, преломляющаяся почти под прямым углом в своей наивысшей
точке, имеет название Нагой-Кош и возвышается на 300 метров.

Вечером возвращаемся на базу.
День 7
Конный маршрут, термальные источники
Насладиться спокойной верховой ездой, ощутить единство с послушным, сильным и умным животным можно даже в городе, но сделать это на высокогорном плато любуясь величием Кавказских гор с белыми шапками
ледников или проехать по панорамным точкам с видами на глубокое ущелье можно только в горах на наших маршрутах.

После обеда на базе отправляемся на горячие источники.

Снег, падающий в горячую воду, мягкое и расслабляющее действие воды термального источника, поднимающийся над гладью бассейна рассеянный теплый пар, звезды ночного неба, игра света и звука – все это отличное завершение хорошего дня.
День 8
Завтрак, сборы, отъезд.
09.00 ч. – завтрак.

10.00 ч. – трансфер в Краснодар.

Приключения объединяют и поэтому расставаться нелегко. Нужно верить, что друзья встретятся вновь. До новых встреч!

Внимание! Возможны корректировки маршрутов, исходя из погодных условий.

Стоимость

База отдыха Формула активного отдыха

Item 1 of 1
Стандарт
за 8 дней с человека
Одноместное размещение
66 000 ₽
Двухместное размещение
55 000 ₽
Скидка детям до 16 лет - 10 %.

Трансфер:
  • Объединенный трансфер в первый день тура: сбор группы в 15 ч. в аэропорту г. Минеральные Воды, сбор группы в 15 ч. на ж/д вокзале Краснодар-1.
  • Обратный объединенный трансфер: в 10 ч – для тех, кто вылетает из Минеральных вод (обратные билеты брать с вылетом после 16 ч); 10 ч – для тех, кто отправляется из Краснодара (обратные билеты брать с отправлением после 15 ч)
Возможна организация индивидуального трансфера.

Питание: Трехразовое комплексное.

Возраст: 8+

Возможны корректировки маршрутов, исходя из погодных условий.

Для комфортности и безопасности во время прохождения активной части
туров рекомендуем взять с собой:
  • Медицинские препараты для индивидуальных нужд.
  • Документы: паспорт, страховой полис (медицинский)
  • Удобную спортивную обувь: трекинговые ботинки, сменную обувь)
  • Спортивную одежду для холодной погоды: куртка ветрозащитная утепленная, водонепроницаемая, теплый спортивный костюм (толстовка, штаны), футболки с длинным и коротким рукавом, брюки спортивные, теплая шапка, перчатки, купальный костюм.
  • Средства личной гигиены
  • Полезное снаряжение: небольшой рюкзак (20-30л.), фонарик с запасными батарейками, средство солнцезащитное (обязательно), очки солнцезащитные
Для прохождения активной части туров предоставляется все необходимое снаряжение (аренда снаряжения включена в стоимость тура).

Включено в стоимость

  • Проживание.
  • Трехразовое комплексное питание (1-й день-ужин, 2-й-7-й дни, 8-й день – завтрак).
  • Активная программа.
  • Входные платы на все объекты по программе.
  • Услуги инструкторов.
  • Внутримаршрутный транспорт.
  • Аренда необходимого снаряжения.
  • Посещение термальных источников (в рекомендованный в программе день, либо в любой из дней, по согласованию с группой)



Оплачивается отдельно

  • Авиа или ж/д билеты к месту начала тура и обратно
  • Рафтинг по горной реке – 1500 руб./чел
  • Объединенный трансфер: Мин.Воды – база размещения / база размещения – Мин.Воды – 4000 руб./чел.; Краснодар – база размещения / база размещения – Краснодар – 3000 руб./чел.
  • Баня (3000 руб./2 часа для каждой индивидуальной группы/семьи).
  • Шашлыки.

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