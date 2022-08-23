Зимняя магия гор

В этот день наш маршрут пройдет по каньону реки Мешоко.



Здесь есть полный набор достопримечательностей: пещеры, скалы, гроты, водопады, панорамные точки и даже стоянка древнего человека. Мы направимся вдоль русла реки, по каменным уступам, валунам, проходам, где каждый раз «скальный мешок» замыкается красивым водопадом.



Следующий объект для посещения - пляж Черный шум. Экскурсия не займет много времени (около 1 часа), но даст представление, о том, что такое каньон горной реки. Здесь на отвесных, почти совсем голых известняковых стенах, виднеются многочисленные ниши, вымытые стремительным потоком. Очень впечатляет!



Для тех, кто хочет добавить в этот день ещё больше ярких эмоций и экстремальных впечатлений предлагаем отправиться на рафтинг – сплав по горной реке (оплачивается дополнительно).



Ближе к вечеру возвращаемся на базу, где нас ждет вкусный ужин и уютные посиделки у камина.