Водная Ривьера весна-лето-осень
Этот комфортный, спокойный отдых подойдет тем, кто хочет скрыться от городской суеты, побыть наедине с собой или отдохнуть с семьей.
Преимущества данной программы:
- комфортное размещение в просторных уютных номерах с живописными видами из окна;
- вкусное и сытное домашнее питание;
- красивая, ухоженная территория;
- в стоимость тура входит трансфер от Краснодара до места проведения тура и обратно;
- в стоимость тура входит посещение термального источника «Водная Ривьера», представляющего собой 5 общих бассейнов под открытым небом с геотермальной водой. Вода со скважины Майкопского месторождения поступает в бассейны и относится к маломинерализованным кремнистым, борным минеральным питьевым лечебно-столовым водам хлоридно-гидрокарбонатного натриевого состава (базовый аналог – воды XXV группы – ГОСТ 54316-2011). Глубина скважины 1800 метров, а температура воды в бассейнах варьируется от +20 до +39 градусов. Такие воды практически не имеют противопоказаний для использования, активированная кремнием вода расслабляет тело, помогает в лечении ряда заболеваний и используется в косметических целях.
Вас ждет:
Программа тура
09:30-10:30 Встреча в Краснодаре на ЖД вокзале - трансфер в гостевой дом.
11:00-12:00 Встреча в Краснодаре в аэропорту - трансфер в гостевой дом.
11:00-12:00 Встреча в г. Минеральные Воды в аэропорту – трансфер в гостевой дом.
13:00-14:00 Размещение в гостевом доме, выбранном вами для проживания во время тура.
14:30 Обед, приготовленный поварами гостевого дома, включающий в себя разнообразные блюда домашней кухни.
15:30 Отправление на геотермальный источник «Водная Ривьера». Источник включает 5 общих бассейнов с кремнистой минеральной питьевой лечебно-столовой водой под открытым небом, глубина скважины 1800 метров, а температура воды в бассейнах варьируется от +20 до +39 градусов. Такие воды практически не имеют противопоказаний для использования, активированная кремнием вода расслабляет тело, помогает в лечении ряда заболеваний и используется в косметических целях.
19:30 Ужин в гостевом доме.
В этот вечер, как и в любой другой, Вы также можете посетить сауну или баню на дровах, прогуляться по берегу реки Белой или по пешеходному подвесному мосту через реку, отдохнуть в беседках на территории гостевых домов.
10:00 Отправление на экскурсию в ущелье реки Руфабго (входные билеты за доп.плату). В переводе с адыгейского Руфабго означает «бешеный». Склоны ущелья густо покрывает буковый лес, деревья и скалы обвиты гирляндами колхидского плюща.
Вы увидите пять красивейших водопадов: Шум, Каскадный, Сердце Руфабго, Девичьи косы и Чаша Любви. Вы пройдете по глубокому ущелью, древнему тектоническому разлому с крутыми склонами, каменными террасами, гротами и отвесными скальными коридорами высотой до 150 м.
14:00 Обед в гостевом доме.
15:00 Отправление на геотермальный источник «Водная Ривьера».
19:00 Ужин в гостевом доме.
10:00 Конная прогулка в седле на 1,5 часа по маршруту «Ущелье Мишоко и старые черкесские сады» (доп. плата).
Пройдем на лошадях по верху ущелья с живописными видами, далее сквозь старые черкесские сады, через речку и дубовую рощу выйдем к началу маршрута. Получаем удовольствие от активного отдыха, умеренной физической нагрузки и наслаждаемся видами.
Важно! Ограничение по весу туриста – не более 95 кг. При превышении весового ограничения, либо отказе туриста от конной прогулки по другим причинам замена экскурсии не предоставляется.
14:00 Обед в гостевом доме.
15:00 Отправление на геотермальный источник «Водная Ривьера».
19:00 Ужин в гостевом доме.
10:00 Экскурсия в Хаджохскую Теснину (входные билеты за доп.плату). Уверяем, от впечатлений при посещении теснины Вы испытаете необычайный восторг. Здесь мощная река Белая умещается в 3-5 метровый проем. Что тут происходит во время весеннего таяния снегов рассказать нельзя. Но можно представить. А лучше приехать и самим услышать голос реки, которую скала пытается заковать в каменные наручники.
После Теснины Вас ждет интересная и довольно необычная коллекция местного музея Беловодье (входные билеты за доп.плату), а также истории этих находок.
Важно! В теплое время года для активных туристов есть альтернатива экскурсиям – сплав по реке Белой.
14:00 Обед в гостевом доме.
15:00 Отправление на геотермальный источник «Водная Ривьера».
19:00 Ужин в гостевом доме.
10:00 Сегодня вас ждет выезд на весь день и наши повара заботливо соберут для всех туристов ланч-боксы с собой.
Конечная точка – знаменитое плато Лаго-Наки, настоящая жемчужина Адыгеи.
В первой половине дня по дороге на плато вы побываете на живописных панорамных точках, в пещерах Большая Азишская и Нежная (входные билеты за доп.плату), а также сможете приобрести знаменитый Адыгейский сыр, сладости, мед и другие сувениры для себя и близких на местном высокогорном рынке.
14:00 Пикник на природе.
15:00 Экскурсия на плато Лаго-Наки. Высокогорное плато Лаго-Наки – уникальный уголок природы Большого Кавказа, с альпийскими лугами, полюбоваться которым приезжают туристы со всей России. Будет время насладиться шикарными видами, подышать чистейшим горным воздухом и конечно же сделать фото и видео на память.
18:00 Ужин в гостевом доме.
10:00 Отправление на экскурсию в Свято–Михайловский Афонский монастырь (входные билеты за доп.плату). Монастырь уникален своими Монастырскими пещерами и подземными ходами.
Особенно прекрасна дорога, ведущая к монастырю - открывается изумительная панорама гор. Плато Лагонаки, вершины Главного Кавказского хребта, Тыбгинского, Чугушского и Фишт-Оштеновского горных узлов отсюда видны как на ладони. Кроме этого, у Вас будет возможность искупаться в животворном источнике Святого Великомученика и Целителя Пантелеймона, находящемуся на склоне горы Физиабго.
14:00 Обед в гостевом доме.
15:00 Отправление на геотермальный источник «Водная Ривьера».
19:00 Ужин в гостевом доме.
10:00 – Отъезд. Групповой трансфер в а/п или на ж/д вокзал Краснодара, в а/п Минеральные Воды.
С учетом времени на дорогу и регистрацию билеты на обратный рейс/поезд из Краснодара желательно брать, начиная с 15 часов, на рейс из Минеральных Вод - после 16.30.
Стоимость
Гостевой дом Рябиновые бусы
Гостевой дом Хаджох
В заключительный день тура отъезд из гостевого дома - не позднее 10:00. С учетом времени на дорогу и регистрацию обратный рейс из Краснодара брать, начиная с 15 часов, из МинВод - после 16:30.
Транспорт: автомобиль/микроавтобус.
Питание: Завтрак + обед + ужин. 3-разовое. Комплексное.
Возраст: с 5-ти лет.
Важно:
- В случае ухудшения погодных условий мы оставляем за собой право изменить программу или маршрут тура.
- Гражданам РФ рекомендуем взять в путешествие карточку-полис обязательного медицинского страхования для каждого участника поездки.
- Турфирма оставляет за собой право изменения порядка проведения экскурсий, а также замены их на равноценные при сохранении общего объема экскурсионной программы. Турфирма оставляет за собой право замены гостиницы на равноценную.
Включено в стоимость
- Трансфер г. Краснодар/МинВоды – пос. Каменномостский – г. Краснодар/МинВоды;
- Проживание в гостевом доме «Рябиновые бусы» или «Парк Хаджох» в 2-3-4 местных номерах выбранной категории со всеми удобствами;
- Питание 3-х разовое, домашняя кухня (если программа предполагает возвращение на базу только вечером, то выдается ланч-бокс на обед и ужин в этот день включает и первое и второе блюдо);
- Работа гидов по программе;
- Все экскурсии и трансферы по программе;
- Купание в геотермальном источнике (в соответствии с программой 5 посещений по 3 часа).
Оплачивается отдельно
- Авиа и ж/д билеты до Краснодара и обратно;
- Индивидуальный трансфер Краснодар – Каменномостский – Краснодар (в случае времени, не подходящего под групповые трансферы): из/в аэропорт Пашковский - 3500 руб/авто до 4 пассажиров; из/в ж/д вокзал Краснодар-1 - 4000-4500 руб/авто до 4 пассажиров;
- Билеты на экскурсионные объекты, оплачиваются на месте: Водопады Руфабго – 500 руб., Монастырь – 200 руб., Хаджохская теснина – 500 руб., Азишская пещера – 600 руб., пещера Нежная – 300 руб., Конная прогулка – 1500 руб., Музей Беловодье – 150 руб., Рафтинг – 1500 руб., Экстрим-парк (по желанию) – 1500-2500 руб. (в зависимости от маршрута);
- Медицинская страховка, оформляется по запросу;
- Услуги прачечной;
- Сауна, баня.
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