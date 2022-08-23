Водная Ривьера весна-лето-осень

Встреча в Краснодаре в аэропорту Пашковский - до 12:00, на ж/д вокзале Краснодар-1 - до 10:30, в аэропорту Минеральные Воды - до 12:00, трансфер в гостевой дом пос. Каменномостский.



09:30-10:30 Встреча в Краснодаре на ЖД вокзале - трансфер в гостевой дом.



11:00-12:00 Встреча в Краснодаре в аэропорту - трансфер в гостевой дом.



11:00-12:00 Встреча в г. Минеральные Воды в аэропорту – трансфер в гостевой дом.



13:00-14:00 Размещение в гостевом доме, выбранном вами для проживания во время тура.



14:30 Обед, приготовленный поварами гостевого дома, включающий в себя разнообразные блюда домашней кухни.



15:30 Отправление на геотермальный источник «Водная Ривьера». Источник включает 5 общих бассейнов с кремнистой минеральной питьевой лечебно-столовой водой под открытым небом, глубина скважины 1800 метров, а температура воды в бассейнах варьируется от +20 до +39 градусов. Такие воды практически не имеют противопоказаний для использования, активированная кремнием вода расслабляет тело, помогает в лечении ряда заболеваний и используется в косметических целях.



19:30 Ужин в гостевом доме.



В этот вечер, как и в любой другой, Вы также можете посетить сауну или баню на дровах, прогуляться по берегу реки Белой или по пешеходному подвесному мосту через реку, отдохнуть в беседках на территории гостевых домов.