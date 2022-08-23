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"Верхом по Адыгее"

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Откройте и исследуйте Адыгею верхом на лошадях. Вас ждет 4 увлекательных радиальных маршрута в сопровождении опытных инструкторов. Тур идеально подходит туристам с детьми и тем, кто хочет совместить активный и комфортный отдых в одном туре, ведь Вы будете проживать в комфортных и современных номерах на берегу реки Белая, а весь день проводить в компании прекрасных лошадей, знакомясь с чарующей природой Адыгеи.

Для верховой езды предоставляются лошади кабардинской породы, седла драгунские и вестерн. Продолжительность конных прогулок составляет 5-7 часов, в зависимости от маршрута, состава группы и погодных условий.

Встреча происходит в г. Краснодаре в 1й день ко времени прибытия рейсов и поездов туристов, но в период с 7 до 12 часов: в аэропорту (встречающий - на выходе из терминала, микроавтобус - на парковке возле выхода); на ж/д вокзале (встречающий - на выходе из здания вокзала). Отъезд группового трансфера из Краснодара не позднее 12.00! Контакты водителя, марка и номер машины сообщаются ближе к дате заезда. В заключительный день тура отъезд из гостевого дома не позднее 11 часов. С учетом времени на дорогу и регистрацию обратный рейс из Краснодара должен быть не ранее 15 часов.

Программа тура

Стоимость

Включено в стоимость

  • Трансфер г. Краснодар – пос. Каменномостский – г. Краснодар. Отъезд из Краснодара не позднее 12:00, отъезд из гостевого дома не позднее 11:00;
  • Проживание в гостевом доме «Рябиновые бусы»/«Горная лаванда» в 2-3-4 местных номерах выбранной категории со всеми удобствами;
  • Питание 3-х разовое, домашняя кухня (если программа предполагает возвращение на базу только вечером, то выдается ланч-бокс на обед и ужин в этот день включает и первое и второе блюдо);
  • Работа гидов и инструкторов по программе;
  • Прокат лошадей и всей амуниции;
  • Все экскурсии и трансферы по программе.

Оплачивается отдельно

  • Авиа и ж/д билеты до Краснодара и обратно;
  • Индивидуальный трансфер Краснодар – Каменномостский-Краснодар (в случае отличного времени прибытия от основной группы);
  • Билеты на экскурсионные объекты (пещера «Большая Азишская» - 500 руб., оплата на месте) и за услуги экстрим-парков;
  • Расходы личного характера;
  • Медицинская страховка, оформляется по запросу;
  • Услуги прачечной;
  • Сауна, баня.

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