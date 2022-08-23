"Верхом по Адыгее"
Откройте и исследуйте Адыгею верхом на лошадях. Вас ждет 4 увлекательных радиальных маршрута в сопровождении опытных инструкторов. Тур идеально подходит туристам с детьми и тем, кто хочет совместить активный и комфортный отдых в одном туре, ведь Вы будете проживать в комфортных и современных номерах на берегу реки Белая, а весь день проводить в компании прекрасных лошадей, знакомясь с чарующей природой Адыгеи.
Для верховой езды предоставляются лошади кабардинской породы, седла драгунские и вестерн. Продолжительность конных прогулок составляет 5-7 часов, в зависимости от маршрута, состава группы и погодных условий.
Встреча происходит в г. Краснодаре в 1й день ко времени прибытия рейсов и поездов туристов, но в период с 7 до 12 часов: в аэропорту (встречающий - на выходе из терминала, микроавтобус - на парковке возле выхода); на ж/д вокзале (встречающий - на выходе из здания вокзала). Отъезд группового трансфера из Краснодара не позднее 12.00! Контакты водителя, марка и номер машины сообщаются ближе к дате заезда. В заключительный день тура отъезд из гостевого дома не позднее 11 часов. С учетом времени на дорогу и регистрацию обратный рейс из Краснодара должен быть не ранее 15 часов.
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Включено в стоимость
- Трансфер г. Краснодар – пос. Каменномостский – г. Краснодар. Отъезд из Краснодара не позднее 12:00, отъезд из гостевого дома не позднее 11:00;
- Проживание в гостевом доме «Рябиновые бусы»/«Горная лаванда» в 2-3-4 местных номерах выбранной категории со всеми удобствами;
- Питание 3-х разовое, домашняя кухня (если программа предполагает возвращение на базу только вечером, то выдается ланч-бокс на обед и ужин в этот день включает и первое и второе блюдо);
- Работа гидов и инструкторов по программе;
- Прокат лошадей и всей амуниции;
- Все экскурсии и трансферы по программе.
Оплачивается отдельно
- Авиа и ж/д билеты до Краснодара и обратно;
- Индивидуальный трансфер Краснодар – Каменномостский-Краснодар (в случае отличного времени прибытия от основной группы);
- Билеты на экскурсионные объекты (пещера «Большая Азишская» - 500 руб., оплата на месте) и за услуги экстрим-парков;
- Расходы личного характера;
- Медицинская страховка, оформляется по запросу;
- Услуги прачечной;
- Сауна, баня.
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