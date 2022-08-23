"Верхом по Адыгее"

Откройте и исследуйте Адыгею верхом на лошадях. Вас ждет 4 увлекательных радиальных маршрута в сопровождении опытных инструкторов. Тур идеально подходит туристам с детьми и тем, кто хочет совместить активный и комфортный отдых в одном туре, ведь Вы будете проживать в комфортных и современных номерах на берегу реки Белая, а весь день проводить в компании прекрасных лошадей, знакомясь с чарующей природой Адыгеи.

Для верховой езды предоставляются лошади кабардинской породы, седла драгунские и вестерн. Продолжительность конных прогулок составляет 5-7 часов, в зависимости от маршрута, состава группы и погодных условий.

Встреча происходит в г. Краснодаре в 1й день ко времени прибытия рейсов и поездов туристов, но в период с 7 до 12 часов: в аэропорту (встречающий - на выходе из терминала, микроавтобус - на парковке возле выхода); на ж/д вокзале (встречающий - на выходе из здания вокзала). Отъезд группового трансфера из Краснодара не позднее 12.00! Контакты водителя, марка и номер машины сообщаются ближе к дате заезда. В заключительный день тура отъезд из гостевого дома не позднее 11 часов. С учетом времени на дорогу и регистрацию обратный рейс из Краснодара должен быть не ранее 15 часов.