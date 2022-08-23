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Термальные источники

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Вы попробуете разнообразное сочетание активных и оздоровительных экскурсий по живописной природе в Адыгее и Краснодарском крае. 

Что Вас ожидает: 

  • Активный отдых в Адыгее 
  • Море позитивных эмоций
  • Экскурсии по необычайно красивым местам нашего края наполненные легендами, историей и все различными приданиями. 
  • Во второй половине каждого дня релакс в термальных источниках. 
  • Горячая высоко минерализованная вода с глубины 1580 метров сделает Вашу кожу нежной как у младенца.

Близость гор приносит прохладу сразу после захода солнца, поэтому купание в термальных источниках в вечернее время – просто наслаждение! Термальные источники - это истинный дар природы, в котором человек может обрести здоровье и красоту. Под термальными источниками следует понимать подземные воды температурой более 20 °C, которые выходят на поверхность. Существует довольно широкий спектр заболеваний, при которых рекомендуется лечение термальными ваннами. Издавна купание в термальных источниках прописывалось людям с поражениями опорно-двигательного аппарата, кожи, а также для восстановления после ранений или травм.

Заезды по вторникам!

Программа тура

День 1
17.30 - Заезд, размещение в номерах со всеми удобствами.

Знакомство с инструктором. Инструктаж.

18.00 - Ужин.

19.00 - Посещение термальных источников (1 час). Центр отдыха «Термальный парк-отель ПСЫГУПС» расположен вдали от шума и суеты больших городов в тихом и зеленом поселке Тульском в Республике Адыгея. Температура воды в бассейнах регулируется автоматически в зависимости от погоды на улице и всегда является комфортной  для купания (от 30 до 37°С). Купание в открытых бассейнах с проточной горячей водой, насыщенной минералами природных недр. Расслабляющий и оздоровительный эффект достигается благодаря особым свойствам термальных вод. Вода используется в лечении болезней сердечно-сосудистой системы, ревматологических, кожных заболеваний, болезней нервной системы, заболеваний опорно-двигательного аппарата, болезней нарушения обмена веществ и эндокринной
День 2
9:00 - Завтрак.

10:00 - Экскурсия в Свято-Михайло-Афонскую мужскую общежительную пустынь. Монастырь и рядом расположенный поселок Победа размещены на Пастбищном хребте, у самой значительной его вершины - горы Физиабго, высота которой 992 м. мы рассмотрим удивительную панораму гор, видны нагорье Лаго-Наки с вершинами Оштен и Абадзеш, Тыбгинский и Чугушский хребты. Здесь крутые склоны, глубокие балки, многочисленные овраги, пещеры, гроты, ущелья рек. Вблизи к монастырю есть истоки рек Псефирь и Камелюк. Многообразен и животный мир: здесь обитают дикие свиньи, козы, медведи, волки, лисы, шакалы, барсуки, куницы, зайцы, белки.

14:00 – 15:00 Обед.

15:00 - Посещение частных музеев «Паноптикум», «Сад камней».

«Сад камней» - музей, основанный адыгейским отделением Русского географического общества. Здесь вы узнаете много интересного об ископаемых минералах нашей Республики и много другое. Так же на данной экскурсии вы познакомитесь с аммонитами и другими жителями древнего океана «Тетис», услышите неординарные исторические рассказы о здешних местах и версии ученых о происхождении дольменов.

18:00 - Ужин.

19:00 - Посещение термальных источников (1 час).
День 3
9:00 Завтрак.

10:00 - Выезд на горное плато Лаго-Наки на Западном Кавказе, высота до 2200 метров. По пути останавливаемся на панорамных площадках с видами на трехтысячники Главного Кавказского Хребта.

Плато Лаго-Наки известное своими снежными склонами зимой и альпийскими лугами летом, плато входит в состав Кавказского государственного природного биосферного заповедника, являющегося объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, с возможностью катаний на санках, снегоходах, лыжах, на плато есть лавки с местными сувенирами.

Посещение Большой Азишской пещеры- уникального места, памятника природы, который входит в пятерку красивейших пещер, находящихся на территории Европы. Азишская пещера идеально оборудована для посещения туристами, проводится экскурсия, есть ступени и ограждения.

Обед на маршруте.

16.00 - История создания адыгейских сыров, сырная дегустация.

18:00 - Ужин.

Для желающих посетить термальные источники – бесплатный трансфер.
День 4
09:00 Завтрак.

10:00 Экскурсия в высокогорный поселок Гузерипль. Перед въездом в сам поселок вы увидите Гранитный каньон, гору Монах, поселок Хамышки. В поселке Гузерипль, Вам удастся увидеть один из сохранившихся дольменов, посетить интерактивный музей заповедника (входные билеты за доп.плату) и подышать свежим горным воздухом.

14:00 Обед на маршруте.

Выезд на Партизанскую поляну на берегу Каменного Моря, инструктор познакомит Вас с вершинами коралловых рифов древнего океана Тетис.

18.00 - Возвращаемся на базу.

19.00 – Праздничный ужин. Кушаем шашлык, шурпу, делимся впечатлениями о прекрасно проведенном времени. Конечно же строим планы на следующий приезд, ведь в Адыгее так много уникальных мест, которые вы еще не видели. Вручение подарков каждому гостю.

Для желающих посетить термальные источники – бесплатный трансфер.
День 5
09:00 - Завтрак.

10:00 - Отъезд.

Стоимость

База отдыха Активация

Item 1 of 5
Стандарт
за 5 дней с человека
Одноместный номер
41 500 ₽
Двухместный номер
29 500 ₽

Скидки:

  • для детей до 5-ти лет – бесплатно, без претензий на услуги.
  • для детей до 14-ти лет – 10%
  • для тех, кто приезжает повторно – 10%
  • пенсионерам 10%
Важно: трансфер в день заезда оплачивается отдыхающими самостоятельно и не компенсируется. Стоимость индивидуального трансфера по предварительному заказу до 4-х чел:
  • 4000 руб. с/до ж/д вокзала Краснодара
  • 1500 руб. с/до вокзала Майкопа
  • 6000 руб.- с/до Аэропорта Ставрополь
  • 7500 руб.- с/до Аэропорта Минеральные воды

На период с 30.04. по 08.05 стоимость тура: 34 000 руб.

Что взять с собой?

Желательно, что бы одежда была функциональной, то есть один слой отталкивает влагу, второй защищает от ветра. Важно, чтобы одежда не доставляла неудобств. Вот список вещей, которые совершенно необходимо взять с собой каждому туристу:

  • медицинские препараты для индивидуальных нужд;
  • документы: паспорт, страховой медицинский полис;
  • удобная спортивная обувь: зимние сапоги (не на каблуке), трекинговые теплые ботинки;
  • спортивную одежду для холодной погоды: куртку теплую ветрозащитную, водонепроницаемую, теплый спортивный костюм (толстовка, штаны), футболки с длинным и коротким рукавом, брюки спортивные и теплая шапка, перчатки;
  • купальник, резиновые тапочки;
  • рюкзак на 20-25 литров.

Включено в стоимость

  • посещение термальных источников (по программе)
  • проживание в комфортабельных номерах
  • вкусное, разнообразное, сытное 3-разовое питание;
  • работа инструкторов на маршрутах
  • все трансферы по программе
  • ежедневные насыщенные экскурсии, незабываемые прогулки по Адыгее

Оплачивается отдельно

  • трансфер в день заезда
  • ж/д, авиа, автобусные билеты до места встречи группы
  • входные билеты на экскурсионные объекты
  • посещение геотермальных источников (сверх программы)

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