Термальные источники
Вы попробуете разнообразное сочетание активных и оздоровительных экскурсий по живописной природе в Адыгее и Краснодарском крае.
Что Вас ожидает:
- Активный отдых в Адыгее
- Море позитивных эмоций
- Экскурсии по необычайно красивым местам нашего края наполненные легендами, историей и все различными приданиями.
- Во второй половине каждого дня релакс в термальных источниках.
- Горячая высоко минерализованная вода с глубины 1580 метров сделает Вашу кожу нежной как у младенца.
Близость гор приносит прохладу сразу после захода солнца, поэтому купание в термальных источниках в вечернее время – просто наслаждение! Термальные источники - это истинный дар природы, в котором человек может обрести здоровье и красоту. Под термальными источниками следует понимать подземные воды температурой более 20 °C, которые выходят на поверхность. Существует довольно широкий спектр заболеваний, при которых рекомендуется лечение термальными ваннами. Издавна купание в термальных источниках прописывалось людям с поражениями опорно-двигательного аппарата, кожи, а также для восстановления после ранений или травм.
Заезды по вторникам!
Вас ждет:
Программа тура
Знакомство с инструктором. Инструктаж.
18.00 - Ужин.
19.00 - Посещение термальных источников (1 час). Центр отдыха «Термальный парк-отель ПСЫГУПС» расположен вдали от шума и суеты больших городов в тихом и зеленом поселке Тульском в Республике Адыгея. Температура воды в бассейнах регулируется автоматически в зависимости от погоды на улице и всегда является комфортной для купания (от 30 до 37°С). Купание в открытых бассейнах с проточной горячей водой, насыщенной минералами природных недр. Расслабляющий и оздоровительный эффект достигается благодаря особым свойствам термальных вод. Вода используется в лечении болезней сердечно-сосудистой системы, ревматологических, кожных заболеваний, болезней нервной системы, заболеваний опорно-двигательного аппарата, болезней нарушения обмена веществ и эндокринной
10:00 - Экскурсия в Свято-Михайло-Афонскую мужскую общежительную пустынь. Монастырь и рядом расположенный поселок Победа размещены на Пастбищном хребте, у самой значительной его вершины - горы Физиабго, высота которой 992 м. мы рассмотрим удивительную панораму гор, видны нагорье Лаго-Наки с вершинами Оштен и Абадзеш, Тыбгинский и Чугушский хребты. Здесь крутые склоны, глубокие балки, многочисленные овраги, пещеры, гроты, ущелья рек. Вблизи к монастырю есть истоки рек Псефирь и Камелюк. Многообразен и животный мир: здесь обитают дикие свиньи, козы, медведи, волки, лисы, шакалы, барсуки, куницы, зайцы, белки.
14:00 – 15:00 Обед.
15:00 - Посещение частных музеев «Паноптикум», «Сад камней».
«Сад камней» - музей, основанный адыгейским отделением Русского географического общества. Здесь вы узнаете много интересного об ископаемых минералах нашей Республики и много другое. Так же на данной экскурсии вы познакомитесь с аммонитами и другими жителями древнего океана «Тетис», услышите неординарные исторические рассказы о здешних местах и версии ученых о происхождении дольменов.
18:00 - Ужин.
19:00 - Посещение термальных источников (1 час).
10:00 - Выезд на горное плато Лаго-Наки на Западном Кавказе, высота до 2200 метров. По пути останавливаемся на панорамных площадках с видами на трехтысячники Главного Кавказского Хребта.
Плато Лаго-Наки известное своими снежными склонами зимой и альпийскими лугами летом, плато входит в состав Кавказского государственного природного биосферного заповедника, являющегося объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, с возможностью катаний на санках, снегоходах, лыжах, на плато есть лавки с местными сувенирами.
Посещение Большой Азишской пещеры- уникального места, памятника природы, который входит в пятерку красивейших пещер, находящихся на территории Европы. Азишская пещера идеально оборудована для посещения туристами, проводится экскурсия, есть ступени и ограждения.
Обед на маршруте.
16.00 - История создания адыгейских сыров, сырная дегустация.
18:00 - Ужин.
Для желающих посетить термальные источники – бесплатный трансфер.
10:00 Экскурсия в высокогорный поселок Гузерипль. Перед въездом в сам поселок вы увидите Гранитный каньон, гору Монах, поселок Хамышки. В поселке Гузерипль, Вам удастся увидеть один из сохранившихся дольменов, посетить интерактивный музей заповедника (входные билеты за доп.плату) и подышать свежим горным воздухом.
14:00 Обед на маршруте.
Выезд на Партизанскую поляну на берегу Каменного Моря, инструктор познакомит Вас с вершинами коралловых рифов древнего океана Тетис.
18.00 - Возвращаемся на базу.
19.00 – Праздничный ужин. Кушаем шашлык, шурпу, делимся впечатлениями о прекрасно проведенном времени. Конечно же строим планы на следующий приезд, ведь в Адыгее так много уникальных мест, которые вы еще не видели. Вручение подарков каждому гостю.
Для желающих посетить термальные источники – бесплатный трансфер.
10:00 - Отъезд.
Стоимость
База отдыха Активация
Скидки:
- для детей до 5-ти лет – бесплатно, без претензий на услуги.
- для детей до 14-ти лет – 10%
- для тех, кто приезжает повторно – 10%
- пенсионерам 10%
- 4000 руб. с/до ж/д вокзала Краснодара
- 1500 руб. с/до вокзала Майкопа
- 6000 руб.- с/до Аэропорта Ставрополь
- 7500 руб.- с/до Аэропорта Минеральные воды
На период с 30.04. по 08.05 стоимость тура: 34 000 руб.
Что взять с собой?
Желательно, что бы одежда была функциональной, то есть один слой отталкивает влагу, второй защищает от ветра. Важно, чтобы одежда не доставляла неудобств. Вот список вещей, которые совершенно необходимо взять с собой каждому туристу:
- медицинские препараты для индивидуальных нужд;
- документы: паспорт, страховой медицинский полис;
- удобная спортивная обувь: зимние сапоги (не на каблуке), трекинговые теплые ботинки;
- спортивную одежду для холодной погоды: куртку теплую ветрозащитную, водонепроницаемую, теплый спортивный костюм (толстовка, штаны), футболки с длинным и коротким рукавом, брюки спортивные и теплая шапка, перчатки;
- купальник, резиновые тапочки;
- рюкзак на 20-25 литров.
Включено в стоимость
- посещение термальных источников (по программе)
- проживание в комфортабельных номерах
- вкусное, разнообразное, сытное 3-разовое питание;
- работа инструкторов на маршрутах
- все трансферы по программе
- ежедневные насыщенные экскурсии, незабываемые прогулки по Адыгее
Оплачивается отдельно
- трансфер в день заезда
- ж/д, авиа, автобусные билеты до места встречи группы
- входные билеты на экскурсионные объекты
- посещение геотермальных источников (сверх программы)
Отзывы
Вопрос ответ
Нужна помощь с выбором?
Подберем бесплатно 10 лучших предложений
Похожие туры
Спортивно-оздоровительный тур в Адыгее
Круглогодичный спортивно-оздоровительный тур на 4 дня в Адыгею. Вас ждут термальные источники, спортивная ходьба, а также экскурсии по ущельем и склонам горной Адыгеи! ...
Ближайший заезд:
c 22 декабря по 25 декабря
4 дня 3 ночи
от 20000 ₽
Адыгея прошлого и настоящего
Зимне-весенний экскурсионный этно-тур в Адыгею на 7 дней. Культура, кухня, главные достопримечательности и красоты края. Проживание на базе отдыха.
Ближайший заезд:
c 15 января по 21 января
7 дней 6 ночей
от 40000 ₽
Неделя на термальных источниках Адыгеи
Тур на термальные источники Адыгеи. 7 дней оздоровления, экскурсий, конная прогулка. Проживание на тур базе. Заезды каждое воскресенье.
Ближайший заезд:
c 25 декабря по 31 декабря
7 дней 6 ночей
от 42500 ₽
Новогодние каникулы в Адыгее
Новогодний тур в Адыгею. Каждый день будет насыщен пешими и автомобильными экскурсиями по самым красивым достопримечательностям Адыгеи.
Ближайший заезд:
c 25 декабря по 02 января
9 дней 8 ночей
от 49000 ₽
Рождественские каникулы в Адыгее
Рождественский тур в Адыгею. 7 дней. Отдых в горах, природные красоты и термальные источники. Проживание на базе отдыха.
Ближайший заезд:
c 03 января по 09 января
7 дней 6 ночей
от 59000 ₽
Новогодние праздники в горах
Новогодний тур в горах Адыгеи на 6 дней. Вас ожидает Вас ожидает снегоступинг, заповедные места, панорамы заснеженных вершин, а также новогодняя программа. Комфортное п...
Ближайший заезд:
c 29 декабря по 03 января
6 дней 5 ночей
от 60000 ₽