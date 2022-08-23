Термальные источники

9:00 - Завтрак.



10:00 - Экскурсия в Свято-Михайло-Афонскую мужскую общежительную пустынь. Монастырь и рядом расположенный поселок Победа размещены на Пастбищном хребте, у самой значительной его вершины - горы Физиабго, высота которой 992 м. мы рассмотрим удивительную панораму гор, видны нагорье Лаго-Наки с вершинами Оштен и Абадзеш, Тыбгинский и Чугушский хребты. Здесь крутые склоны, глубокие балки, многочисленные овраги, пещеры, гроты, ущелья рек. Вблизи к монастырю есть истоки рек Псефирь и Камелюк. Многообразен и животный мир: здесь обитают дикие свиньи, козы, медведи, волки, лисы, шакалы, барсуки, куницы, зайцы, белки.



14:00 – 15:00 Обед.



15:00 - Посещение частных музеев «Паноптикум», «Сад камней».



«Сад камней» - музей, основанный адыгейским отделением Русского географического общества. Здесь вы узнаете много интересного об ископаемых минералах нашей Республики и много другое. Так же на данной экскурсии вы познакомитесь с аммонитами и другими жителями древнего океана «Тетис», услышите неординарные исторические рассказы о здешних местах и версии ученых о происхождении дольменов.



18:00 - Ужин.



19:00 - Посещение термальных источников (1 час).