Новогодние праздники в горах
Многие из нас, фантазируя на тему зимних удовольствий в горах, представляют тишину заснеженного леса, голубизну морозного неба и залитые солнцем, высокие, ослепительно красивые вершины гор. А еще уют лесного домика, живого огня и безмятежность тихих вечеров. Ну и чтобы было здорово, разнообразно, интересно. Вы не поверите – это возможно в предлагаемом туре!
Место проведения: Северо-Западный Кавказ, Краснодарский край, Адыгея, Лагонакское нагорье, Азишский хребет.
Участие в программе не требует специальной физической подготовки, достаточно наличия нормального здоровья. Пешие прогулки и маршруты проходят налегке.
Размещение - в теплых комфортабельных деревянных коттеджах, в номерах со всеми удобствами.
Вас ожидает:
Участие в программе не требует специальной физической подготовки, достаточно наличия нормального здоровья. Пешие прогулки и маршруты проходят налегке.
Размещение - в теплых комфортабельных деревянных коттеджах, в номерах со всеми удобствами.
Вас ожидает:
- Снегоступинг. Заповедные места, панорамы заснеженных вершин.
- Банкет и новогодняя программа.
- Вкусная кухня. Натуральная, разнообразная, приготовленная от души.
- Геотермальные источники. Вечерний релакс - мягкое и расслабляющее действие воды термального источника.
- Дикие пещеры. Путешествие по подземному миру.
- Комфорт вне цивилизации. Вечера у камина с гитарой и глинтвейном.
Маршрут тура: База отдыха "Формула отдыха" - ущ. Мешоко - каньон Гранитный – дольмен в Гузерипле – Рафтинг (по желанию) - ущ. Курджипское – Спелеомаршрут - База отдыха "Формула отдыха".
Вас ждет:
Программа тура
День 1
Прибытие на базу.
Вы можете самостоятельно добраться до места размещения (заезд во второй половине дня с 14:00), либо воспользоваться услугами объединенного трансфера (оплачивается дополнительно).
Прибытие на базу ориентировочно в 15:00, размещение, обед.
База отдыха "Формула активного отдыха" расположена в горах – это новенькие коттеджи скандинавского типа в окружении горного леса на высоте чуть более 1000 м над уровнем моря. Ближайший населённый пункт расположен в 15-ти км. Столько же до КПП Заповедника. Заснеженность и уханье филина за окном зимой… Вокруг буковый и пихтовый лес… Наши гости говорят об особой атмосфере, царившей на базе отдыха.
В просторных (25 кв. м) номерах тепло и уютно. Стандартные условия двух-, трехместного размещения, а также у нас есть пара семейных двухкомнатных апартаментов. Наша горная база небольшая, рассчитана на 25-30 человек, этим обусловлен индивидуальный подход и особое внимание к каждому.
После обеда отправляемся на горячие источники. Снег, падающий в горячую воду, мягкое и расслабляющее действие воды термального источника, поднимающийся над гладью бассейна рассеянный теплый пар, звезды ночного неба, игра света и звука – все это отличное завершение дня.
Возвращение на базу, ужин.
Прибытие на базу ориентировочно в 15:00, размещение, обед.
База отдыха "Формула активного отдыха" расположена в горах – это новенькие коттеджи скандинавского типа в окружении горного леса на высоте чуть более 1000 м над уровнем моря. Ближайший населённый пункт расположен в 15-ти км. Столько же до КПП Заповедника. Заснеженность и уханье филина за окном зимой… Вокруг буковый и пихтовый лес… Наши гости говорят об особой атмосфере, царившей на базе отдыха.
В просторных (25 кв. м) номерах тепло и уютно. Стандартные условия двух-, трехместного размещения, а также у нас есть пара семейных двухкомнатных апартаментов. Наша горная база небольшая, рассчитана на 25-30 человек, этим обусловлен индивидуальный подход и особое внимание к каждому.
После обеда отправляемся на горячие источники. Снег, падающий в горячую воду, мягкое и расслабляющее действие воды термального источника, поднимающийся над гладью бассейна рассеянный теплый пар, звезды ночного неба, игра света и звука – все это отличное завершение дня.
Возвращение на базу, ужин.
День 2
Маршрут в ущелье р. Мешоко, Черный шум, конная прогулка
В этот день ваш маршрут пройдет по каньону реки Мешоко.
Здесь есть полный набор достопримечательностей: пещеры, скалы, гроты, водопады, панорамные точки и даже стоянка древнего человека. Мы направимся вдоль русла реки, по каменным уступам, валунам, проходам, где каждый раз «скальный мешок» замыкается красивым водопадом.
Следующий объект для посещения - пляж Черном шум. Экскурсия не займет много времени (около 1 часа), но даст представление, о том, что такое каньон горной реки. Здесь на отвесных, почти совсем голых известняковых стенах, виднеются многочисленные ниши, вымытые стремительным потоком. Очень впечатляет!
После маршрута устраиваем перекус на панорамной точке и отправляемся на конную прогулку по зимнему лесу.
Вечером возвращаемся на базу, где нас ждет ужин.
После вкусного ужина вечер предлагаем провести в легкой игровой атмосфере или посмотреть тематический фильм.
Здесь есть полный набор достопримечательностей: пещеры, скалы, гроты, водопады, панорамные точки и даже стоянка древнего человека. Мы направимся вдоль русла реки, по каменным уступам, валунам, проходам, где каждый раз «скальный мешок» замыкается красивым водопадом.
Следующий объект для посещения - пляж Черном шум. Экскурсия не займет много времени (около 1 часа), но даст представление, о том, что такое каньон горной реки. Здесь на отвесных, почти совсем голых известняковых стенах, виднеются многочисленные ниши, вымытые стремительным потоком. Очень впечатляет!
После маршрута устраиваем перекус на панорамной точке и отправляемся на конную прогулку по зимнему лесу.
Вечером возвращаемся на базу, где нас ждет ужин.
После вкусного ужина вечер предлагаем провести в легкой игровой атмосфере или посмотреть тематический фильм.
День 3
Гранитный каньон, Музей Кавказского Биосферного заповедника, Гузерипльский дольмен + Рафтинг (по желанию), Новогодний банкет
Завтракаем и отправляемся на маршрут.
Сегодня посетим Гранитный каньон и Музей Кавказского биосферного заповедника (п. Гузерипль), увидим самый большой в Адыгее дольмен. Этот «гигант» произведет на Вас довольно сильное впечатление в силу своих эстетических и мегалитических особенностей. Мы поговорим об истории и загадках Кавказских дольменов, о возникновении технологии строительства и загадочном исчезновении грандиозной культуры дольменостроителей. Тут же изучаем экспонаты музея природы и истории заповедника.
По пути делаем остановки в живописных точках Гранитного каньона, подойдем к узким местам (ширина русла реки не превышает 2 м!), где горная река зажата каменными гигантами.
Сама дорога в поселок Гузерипль поражает сменой ландшафтов и открывающимся видом на скальный пояс горного хребта Каменное море - это цунами, преломляющееся почти под прямым углом в своей наивысшей точке, имеет название Нагой-Кош и возвышается на 300 м.
Для тех, кто хочет добавить в этот день ещё больше ярких эмоций и экстремальных впечатлений предлагаем отправиться на рафтинг – сплав по горной реке (оплачивается дополнительно).
22:00 Начинаем провожать уходящий год и встречать новый. Вас ждет новогодний стол, праздничная атмосфера и, конечно, Дед Мороз!
Сегодня посетим Гранитный каньон и Музей Кавказского биосферного заповедника (п. Гузерипль), увидим самый большой в Адыгее дольмен. Этот «гигант» произведет на Вас довольно сильное впечатление в силу своих эстетических и мегалитических особенностей. Мы поговорим об истории и загадках Кавказских дольменов, о возникновении технологии строительства и загадочном исчезновении грандиозной культуры дольменостроителей. Тут же изучаем экспонаты музея природы и истории заповедника.
По пути делаем остановки в живописных точках Гранитного каньона, подойдем к узким местам (ширина русла реки не превышает 2 м!), где горная река зажата каменными гигантами.
Сама дорога в поселок Гузерипль поражает сменой ландшафтов и открывающимся видом на скальный пояс горного хребта Каменное море - это цунами, преломляющееся почти под прямым углом в своей наивысшей точке, имеет название Нагой-Кош и возвышается на 300 м.
Для тех, кто хочет добавить в этот день ещё больше ярких эмоций и экстремальных впечатлений предлагаем отправиться на рафтинг – сплав по горной реке (оплачивается дополнительно).
22:00 Начинаем провожать уходящий год и встречать новый. Вас ждет новогодний стол, праздничная атмосфера и, конечно, Дед Мороз!
День 4
Радиальный поход по урочищу Курджипс, покатушки на санках, прогулка по сосновому бору
После завтрака выезжаем в направлении плато Лаго-Наки.
Добравшись до ущелья Желоб (1700 м над уровнем моря) поднимаемся на смотровую точку. Отсюда открывается роскошные панорамные виды на плато, скальные сбросы высотой до 100 м... от всего этого захватывает дух.
Дальше нам предстоит прогулка в снегоступах по заснеженному дикому лесу над Курджипским урочищем. Добравшись до самых диких и красивейших мест, среди засыпанных снегом пихт разводим костер, устраиваем горячий привальный перекус. Он окажется необыкновенно вкусным и желанным, а наличие местного горячительного в качестве дегустации, придаст нашей трапезе нотку праздника.
Маршрут кольцевой, поэтому мы успеваем забраться в самые интересные места.
После окончания маршрута едем кататься на санках! Вас ждут резвые полеты вниз по снежному склону.
На обратном пути заезжаем на «Остров любви» и попадаем в настоящую зимнюю сказку! Пышным снегом укутаны величественные сосны и ели. Любуемся невероятными панорамами заснеженных вершин.
Ближе к вечеру возвращаемся на базу, где нас ждет вкусный ужин, натуральная домашняя кухня, посиделки в теплой компании.
Добравшись до ущелья Желоб (1700 м над уровнем моря) поднимаемся на смотровую точку. Отсюда открывается роскошные панорамные виды на плато, скальные сбросы высотой до 100 м... от всего этого захватывает дух.
Дальше нам предстоит прогулка в снегоступах по заснеженному дикому лесу над Курджипским урочищем. Добравшись до самых диких и красивейших мест, среди засыпанных снегом пихт разводим костер, устраиваем горячий привальный перекус. Он окажется необыкновенно вкусным и желанным, а наличие местного горячительного в качестве дегустации, придаст нашей трапезе нотку праздника.
Маршрут кольцевой, поэтому мы успеваем забраться в самые интересные места.
После окончания маршрута едем кататься на санках! Вас ждут резвые полеты вниз по снежному склону.
На обратном пути заезжаем на «Остров любви» и попадаем в настоящую зимнюю сказку! Пышным снегом укутаны величественные сосны и ели. Любуемся невероятными панорамами заснеженных вершин.
Ближе к вечеру возвращаемся на базу, где нас ждет вкусный ужин, натуральная домашняя кухня, посиделки в теплой компании.
День 5
Спелеомаршрут
Отправляемся в путешествие по лабиринтам подземного мира – в дикие пещеры.
В путь отправляемся на внедорожнике.
О диких пещерах можно знать многое, но оказавшись внутри, начинаешь по-настоящему ощущать их красоту и первозданность. Лучше один раз увидеть! Наша дикая пещера одна из красивейших карстовых полостей. Часть её натечных образований сложена мягким кальцитом – от этого она белая.
Спускаясь в глубину, устойчиво чувствуешь в себе дух исследователя. Это ощущение не покидает тебя до самого вечера. Запомнится и наш эксперимент - «волшебные звуки музыки» в полной темноте.
Возвращение на базу.
В путь отправляемся на внедорожнике.
О диких пещерах можно знать многое, но оказавшись внутри, начинаешь по-настоящему ощущать их красоту и первозданность. Лучше один раз увидеть! Наша дикая пещера одна из красивейших карстовых полостей. Часть её натечных образований сложена мягким кальцитом – от этого она белая.
Спускаясь в глубину, устойчиво чувствуешь в себе дух исследователя. Это ощущение не покидает тебя до самого вечера. Запомнится и наш эксперимент - «волшебные звуки музыки» в полной темноте.
Возвращение на базу.
День 6
День отъезда
Завтрак, сборы, отъезд.
Объединенный трансфер (оплачивается дополнительно): В 10:00 – для тех, кто вылетает из Минеральных вод (обратные билеты брать с вылетом после 16:00). В 10:00 – для тех, кто отправляется из Краснодара (обратные билеты брать с отправлением после 15:00).
Объединенный трансфер (оплачивается дополнительно): В 10:00 – для тех, кто вылетает из Минеральных вод (обратные билеты брать с вылетом после 16:00). В 10:00 – для тех, кто отправляется из Краснодара (обратные билеты брать с отправлением после 15:00).
Стоимость
База отдыха Формула активного отдыха
Item 1 of 1
Стандарт
за 6 дней с человека
Двухместное размещение
60 000 ₽
- Место встречи: В день заезда необходимо прибыть на базу отдыха «Формула отдыха», Республика Адыгея, Майкопский р-н, 13-й км трассы Даховская – Лаго-Наки (заселение с 14:00).
- Трансфер: Туристы могут самостоятельно добраться до места размещения либо воспользоваться услугами группового трансфера (доп. плата, оплата на месте по прибытии на базу). Объединенный трансфер 29 декабря: сбор группы в 12:00 в аэропорту г. Минеральные Воды. Сбор группы в 12:00 на ж/д вокзале Краснодар-1. Объединенный трансфер 3 января. В 10:00 – для тех, кто вылетает из Минеральных вод (обратные билеты брать с вылетом после 16:00). В 10:00 – для тех, кто отправляется из Краснодара (обратные билеты брать с отправлением после 15:00).
- Транспорт: Автомобиль/микроавтобус
-
Питание: Завтрак + обед + ужин. 3-разовое. Комплексное.
-
Гостиница: База отдыха «Формула отдыха» ‒ Республика Адыгея, Майкопский район, 13-й км трассы Даховская ‒ Лаго-Наки.
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Важно: В случае ухудшения погодных условий мы оставляем за собой право изменить программу или маршрут тура.
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Гражданам РФ рекомендуем взять в путешествие карточку-полис обязательного медицинского страхования для каждого участника поездки.
-
Турфирма оставляет за собой право изменения порядка проведения экскурсий, а также замены их на равноценные при сохранении общего объема экскурсионной программы.
-
Турфирма оставляет за собой право замены гостиницы на равноценную.
-
Возраст: 8+
Включено в стоимость
-
Проживание на базе отдыха.
-
3-разовое комплексное питание (1-й день - обед, ужин, 2-й - 5-й дни – трехразовое комплексное, 6-й день – завтрак).
-
Новогодний банкет.
-
Активная программа.
-
Входные платы на все объекты по программе.
-
Услуги инструкторов, внутримаршрутный транспорт.
-
Аренда необходимого снаряжения.
-
Посещение термальных источников (в рекомендованный в программе день, либо в любой из дней, по согласованию с группой).
Оплачивается отдельно
- Авиа и ж/д билеты к месту начала тура и обратно
- Рафтинг по горной реке – 1500 руб./чел.
- Объединенный трансфер: Мин. Воды – база размещения / база размещения – Мин. Воды – 4000 руб./чел. Краснодар – база размещения / база размещения – Краснодар – 3000 руб./чел.
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