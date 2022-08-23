Новогодние праздники в горах

Многие из нас, фантазируя на тему зимних удовольствий в горах, представляют тишину заснеженного леса, голубизну морозного неба и залитые солнцем, высокие, ослепительно красивые вершины гор. А еще уют лесного домика, живого огня и безмятежность тихих вечеров. Ну и чтобы было здорово, разнообразно, интересно. Вы не поверите – это возможно в предлагаемом туре!



Место проведения: Северо-Западный Кавказ, Краснодарский край, Адыгея, Лагонакское нагорье, Азишский хребет.



Участие в программе не требует специальной физической подготовки, достаточно наличия нормального здоровья. Пешие прогулки и маршруты проходят налегке.



Размещение - в теплых комфортабельных деревянных коттеджах, в номерах со всеми удобствами.



Вас ожидает:



Снегоступинг. Заповедные места, панорамы заснеженных вершин.

Банкет и новогодняя программа.

Вкусная кухня. Натуральная, разнообразная, приготовленная от души.

Геотермальные источники. Вечерний релакс - мягкое и расслабляющее действие воды термального источника.

Дикие пещеры. Путешествие по подземному миру.

Комфорт вне цивилизации. Вечера у камина с гитарой и глинтвейном.

Маршрут тура: База отдыха "Формула отдыха" - ущ. Мешоко - каньон Гранитный – дольмен в Гузерипле – Рафтинг (по желанию) - ущ. Курджипское – Спелеомаршрут - База отдыха "Формула отдыха".