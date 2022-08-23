Неделя на термальных источниках Адыгеи
Программа очень разнообразна, вы сможете попасть на интересные экскурсии, а также прокатиться на лошадях во время горной конной прогулки, под руководством самых опытных инструкторов.
Заезды каждое воскресенье!
Вас ждет:
Программа тура
Обед.
15:00 - Пешеходная экскурсия в природный парк «Хаджохская теснина». Это памятник природы, который создала река миллионы лет тому назад. Это место не оставит равнодушным ни одного посетителя. Здесь мы увидим всю мощь природной стихии. Свирепство реки с одной стороны, и, в то же время, усмиренную водную гладь с другой стороны.
Также познакомимся с некоторыми представителями животного мира Кавказа, эндемиками и краснокнижными животными. Отвесные серые с прожилками мрачные стены каньона изобилуют котлами и нишами, вымытыми в каменной толще неистовым водным потоком. Венчает теснину природный каменный мост, который и дал название поселку. Отсюда начинаются практически все маршруты в горную часть Адыгеи.
Дикий пляж и хребет Азиш-Тау впечатлят даже бывалого туриста. Дикий пляж расположен в ущелье Руфабго, скрытый от глаз любопытных туристов, он привлекает своей загадочностью и уединенностью. Горный хребет Азиш-Тау замыкает собой северно-восточную часть плато Лаго-Наки. Начинаясь у места впадения ручья Руфабго в реку Белую, он протянулся на двадцать пять километров к юго-западу. Хребет покрыт сосновыми и пихтовыми лесами, встречаются здесь также тис и самшит.
18:00 - Ужин.
19:00 - Посещение термальных источников (1 час). Центр отдыха «Термальный парк-отель ПСЫГУПС» расположен вдали от шума и суеты больших городов в тихом и зеленом поселке Тульском в Республике Адыгея. Температура воды в бассейнах регулируется автоматически в зависимости от погоды на улице и всегда является комфортной для купания (от 30 до 37°С).
Купание в открытых бассейнах с проточной горячей водой, насыщенной минералами природных недр. Расслабляющий и оздоровительный эффект достигается благодаря особым свойствам термальных вод. Вода используется в лечении болезней сердечно-сосудистой системы, ревматологических, кожных заболеваний, болезней нервной системы, заболеваний опорно-двигательного аппарата, болезней нарушения обмена веществ и эндокринной системы.
10:00 - Конная прогулка. Конная прогулка начинается на небольшом ранчо, где у вас по приезду спросят о вашем умении обращаться с лошадьми. Каждый получит коня в соответствии с опытом и навыком езды. Все ваши пожелания будут учтены. После инструктажа группа отправляется по красивейшим местам скального хребта в сопровождении опытного инструктора, который в течение всего маршрута будет внимательно следить за поведением лошадей. На маршруте будут остановки на смотровых панорамах с захватывающими видами гор.
14:00 – Обед.
15:00 – Реликтовое ущелье Мишоко с его водопадами. Одним из прекраснейших мест, является следующий объект нашей программы — смотровая площадка «Копилка» и ущелье Мишоко. Это памятник природы, откуда открывается прекрасный вид на долину реки Белой с ее каменными берегами, порогами и скальными хребтами.
Река прорезает горно-лесной массив хребта Уна-коз. Здесь много интересных скал, гигантских камней-останцев, разнообразных гротов, которые были обжиты человеком несколько тысячелетий назад. Русло реки гладкое и чистое, состоит из монолитной скалы. На протяжении нескольких километров река образует множество красивых водопадов. Пеший маршрут прост и доступен для всех возрастов. Протяженность маршрута 3,5 км. По желанию можно прокатиться на троллее (доп.оплата на объекте)
18:00 – Ужин.
19:00 - Посещение термальных источников (1 час).
10:00 - Экскурсия к реликтовому ущелью Руфабго с его водопадами; От первого водопада, называемого «Шум» до второго – «Каскадный» – около 750 м. Самым красивым признан третий водопад «Сердце Руфабго». Узкий поток воды, обтекая громадную каменную глыбу, обрывается в живописное глубокое ущелье. Скалы ущелья, сложенные горизонтально залегающими плитами известняка, наполняют пространство загадочными звуками эхо. «Сердцем Великана» зовут люди этот камень и рассказывают древнюю легенду.
14:00 – Обед.
15:00 - Посещение термальных источников (3 часа).
19:00 – Посиделки.
10:00 - Экскурсия в Свято-Михайло-Афонскую мужскую общежительную пустынь.
Монастырь и рядом расположенный поселок Победа размещены на Пастбищном хребте, у самой начительной его вершины - горы Физиабго, высота которой 992 м. мы рассмотрим удивительную панораму гор, видны нагорье Лаго-Наки с вершинами Оштен и Абадзеш, Тыбгинский и Чугушский хребты. Здесь крутые склоны, глубокие балки, многочисленные овраги, пещеры, гроты, ущелья рек. Вблизи к монастырю есть истоки рек Псефирь и Камелюк. Многообразен и животный мир: здесь обитают дикие свиньи, козы, медведи, волки, лисы, шакалы, барсуки, куницы, зайцы, белки.
14:00 – 15:00 Обед.
15:00 - Посещение частных музеев «Паноптикум», «Сад камней». «Сад камней» - музей, основанный адыгейским отделением Русского географического общества. Здесь вы узнаете много интересного об ископаемых минералах нашей Республики и много другое. Так же на данной экскурсии вы познакомитесь с аммонитами и другими жителями древнего океана «Тетис», услышите неординарные исторические рассказы о здешних местах и версии ученых о происхождении дольменов.
18:00 - Ужин.
19:00 - Посещение термальных источников (1 час).
10:00 - Выезд на горное плато Лаго-Наки на Западном Кавказе, высота до 2200 метров. По пути останавливаемся на панорамных площадках с видами на трехтысячники Главного Кавказского Хребта.
Плато Лаго-Наки известное своими снежными склонами зимой и альпийскими лугами летом, плато входит в состав Кавказского государственного природного биосферного заповедника, являющегося объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, с возможностью катаний на санках, снегоходах, лыжах, на плато есть лавки с местными сувенирами.
Посещение Большой Азишской пещеры - уникального места, памятника природы, который входит в пятерку красивейших пещер, находящихся на территории Европы. Микроклимат внутри пещеры обладает антибактериальными свойствами и имеет постоянную температуру 4 С° и повышенную влажность. Общая площадь пещеры 690 метров. Азишская пещера идеально оборудована для посещения туристами, проводится экскурсия, есть ступени и ограждения.
Обед на маршруте.
16.00- История создания адыгейских сыров, сырная дегустация.
18:00 - Ужин.
19:00 - Посещение термальных источников (1 час).
10:00 Экскурсия в высокогорный поселок Гузерипль. Перед въездом в сам поселок вы увидите Гранитный каньон, гору Монах, поселок Хамышки. В поселке Гузерипль, Вам удастся увидеть один из сохранившихся дольменов, посетить интерактивный музей заповедника (входные билеты за доп.плату) и подышать свежим горным воздухом.
14:00 Обед на маршруте. Выезд на Партизанскую поляну на берегу Каменного Моря, инструктор познакомит Вас с вершинами коралловых рифов древнего океана Тетис.
18.00 - Возвращаемся на базу.
19.00 – Праздничный ужин. Кушаем шашлык, шурпу, делимся впечатлениями о прекрасно проведенном времени. Конечно же строим планы на следующий приезд, ведь в Адыгее так много уникальных мест, которые вы еще не видели. Вручение подарков каждому гостю.
10:00 - Отъезд.
Стоимость
База отдыха Активация
Скидки:
- для детей до 5-ти лет – бесплатно, без претензий на услуги.
- для детей до 14-ти лет – 10%
- пенсионерам 10%
- Ж/д вокзал в г. Краснодар: каждое воскресенье с 10:00 до 11:00;
- Аэропорт в г. Минеральные воды: каждое воскресенье с 10:00 до 12:00, с 15:00 до 16:00; каждая суббота с 15:00 до 16:00.
- Аэропорт в г. Ставрополь: каждое воскресенье с 14:00 до 15:30, с 16:00 до 17:30; каждая суббота с 14:00 до 15:30, с 16:00 до 17:30.
- 4000 руб. с/до ж/д вокзала Краснодара
- 1500 руб. с/до вокзала Майкопа
- 6000 руб.- с/до Аэропорта Ставрополь
- 7500 руб.- с/до Аэропорта Минеральные воды
На период с 30.04. по 08.05 стоимость тура: 47 000 руб.
Что взять с собой?
Желательно, что бы одежда была функциональной, то есть один слой отталкивает влагу, второй защищает от ветра. Важно, чтобы одежда не доставляла неудобств. Вот список вещей, которые совершенно необходимо взять с собой каждому туристу:
- медицинские препараты для индивидуальных нужд;
- документы: паспорт, страховой медицинский полис;
- удобная спортивная обувь: зимние сапоги (не на каблуке), трекинговые теплые ботинки;
- спортивную одежду для холодной погоды: куртку теплую ветрозащитную, водонепроницаемую, теплый спортивный костюм (толстовка, штаны), футболки с длинным и коротким рукавом, брюки спортивные и теплая шапка, перчатки;
- купальник, резиновые тапочки;
- рюкзак на 20-25 литров.
Включено в стоимость
- Трансферы в день заезда и в день выезда.
- Проживание в комфортабельных номерах.
- Вкусное, разнообразное, сытное 3-разовое питание.
- Работа инструкторов на маршрутах.
- Все трансферы по программе.
- Ежедневные насыщенные экскурсии, походы по Адыгее.
- Посещение геотермальных источников по программе.
- Баня (по предварительной записи на месте).
Оплачивается отдельно
- Ж/д, авиа, автобусные билеты;
- Входные билеты на экскурсиях, в походах и поездках: Хаджохская теснина — 500 рублей взрослый, детский (от 7 до 13 лет) – 200 рублей, до 7 лет бесплатно; Конная прогулка (2-х часовая) -1500 рублей; Троллей (по желанию) - 1500 рублей; Водопады Руфабго – 500 руб. взрослый, детский (от 5 до 15 лет) -200 рублей; Музей «Паноптикум» 150 рублей; Музей «Сад камней» 100 рублей; Посещение термальных источников сверхпрограммы (по желанию) – 400 рублей взрослый, дети (от 6-13 до лет) и пенсионеры – 200 рублей, до 5 лет бесплатно; Азишская пещера -600 рублей взрослый; детский (от 7 до 14 лет) – 300 рублей, до 7 лет бесплатно.
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