Неделя на термальных источниках Адыгеи

Стоимость

Скидки:

для детей до 5-ти лет – бесплатно, без претензий на услуги.

для детей до 14-ти лет – 10%

пенсионерам 10%

Ж/д вокзал в г. Краснодар: каждое воскресенье с 10:00 до 11:00;

Аэропорт в г. Минеральные воды: каждое воскресенье с 10:00 до 12:00, с 15:00 до 16:00; каждая суббота с 15:00 до 16:00.

Аэропорт в г. Ставрополь: каждое воскресенье с 14:00 до 15:30, с 16:00 до 17:30; каждая суббота с 14:00 до 15:30, с 16:00 до 17:30.

4000 руб. с/до ж/д вокзала Краснодара

1500 руб. с/до вокзала Майкопа

6000 руб.- с/до Аэропорта Ставрополь

7500 руб.- с/до Аэропорта Минеральные воды

Трансфер в день заезда позже указанного времени оплачивается отдыхающими самостоятельно и не компенсируется. Стоимость индивидуального трансфера по предварительному заказу до 4-х чел:

На период с 30.04. по 08.05 стоимость тура: 47 000 руб.

Что взять с собой?



Желательно, что бы одежда была функциональной, то есть один слой отталкивает влагу, второй защищает от ветра. Важно, чтобы одежда не доставляла неудобств. Вот список вещей, которые совершенно необходимо взять с собой каждому туристу:

