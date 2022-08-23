Мультиактив в горах
Маршрут тура: Мин.Воды\Краснодар - Турбаза Формула Активного Отдыха - Мешоко - Черный Шум - Урочище Курджипс - Гранитный каньон - Гузерипль - Турбаза Формула Активного Отдыха - Мин.Воды\Краснодар
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В этот вечер вы можете сходить в баньку, пожарить шашлыки (доп. плата). В общем, расслабиться и ощутить, что вы в горах!
Мы направимся вдоль русла реки, по каменным уступам, валунам, проходам, где каждый раз «скальный мешок» замыкается красивым водопадом. Мы расскажем о древнем городище, находящемся близ этого потрясающего места.
Следующий объект для посещения - пляж Черный шум. Экскурсия не займет много времени (около 1 часа), но даст представление, о том, что такое каньон горной реки. Здесь на отвесных, почти совсем голых известняковых стенах, виднеются многочисленные ниши, вымытые стремительнымпотоком. Очень впечатляет!
Далее конный маршрут. Насладиться спокойной верховой ездой, ощутить единство с послушным, сильным и умным животным можно даже в городе, но сделать это на высокогорном плато любуясь величием Кавказских гор с белыми шапками ледников или проехать по панорамным точкам с видами на глубокое ущелье можно только в горах на наших маршрутах.
Возвращение на базу. Ужин.
Добравшись до ущелья Желоб (1700 метров над уровнем моря) поднимаемся на смотровую точку. Отсюда открывается роскошные панорамные виды на плато, скальные сбросы высотой до 100 метров... от всего этого захватывает дух.
Дальше, нам предстоит прогулка в снегоступах по заснеженному дикому лесу над Курджипским урочищем. Добравшись до самых диких и красивейших мест, среди засыпанных снегом пихт, разводим костер, устраиваем горячий привальный перекус. Он окажется необыкновенно вкусным и желанным, а наличие местного горячительного в качестве дегустации, придаст нашей трапезе нотку праздника.
Маршрут кольцевой, поэтому мы успеваем забраться в самые интересные места.
Если не хватит впечатлений, на обратном пути можно покататься на санках. Вас ждут резвые полеты вниз по снежному склону.
Ближе к вечеру, уставшие, но счастливые возвращаемся на базу, где нас ждет вкусный ужин, натуральная домашняя кухня, посиделки в теплой компании у камина. За окном «уханье» филинов, лес и более никого.
По желанию отдыхающих, в этот вечер можно съездить на горячие источники. Мягкое и расслабляющее действие воды термального источника, поднимающийся над гладью бассейна рассеянный теплый пар, звезды ночного неба, игра света и звука– все это отличное завершение хорошего дня.
Сегодня посетим Гранитный каньон и Музей Кавказского биосферного заповедника (п. Гузерипль), увидим самый большой в Адыгее дольмен. Этот «гигант» произведет на Вас довольно сильное впечатление в силу своих эстетических и мегалитических особенностей. Мы поговорим об истории и загадках Кавказских дольменов, о возникновении технологии строительства и загадочном исчезновении грандиозной культуры дольменостроителей. Тут же изучаем экспонаты музея природы и истории заповедника.
По пути делаем остановки в живописных точках Гранитного каньона, подойдем к узким местам (ширина русла реки не превышает 2 метров), где горная река зажата каменными гигантами.
Сама дорога в поселок Гузерипль поражает сменой ландшафтов и открывающимся видом на скальный пояс горного хребта Каменное море - это цунами, преломляющаяся почти под прямым углом в своей наивысшей точке, имеет название Нагой-Кош и возвышается на 300 метров.
Возвращение на базу. Ужин.
10.00 ч. – трансфер в Краснодар.
Приключения объединяют и поэтому расставаться нелегко. Нужно верить, что друзья встретятся вновь. До новых встреч!
Внимание! Возможны корректировки маршрутов, исходя из погодных условий
Стоимость
База отдыха Формула активного отдыха
Трансфер:
- Объединенный трансфер в первый день тура: сбор группы в 15.00 в аэропорту г. Минеральные Воды, сбор группы в 15.00 на ж/д вокзале Краснодар-1.
- Обратный объединенный трансфер: в 9 ч – для тех, кто вылетает из Минеральных вод (обратные билеты брать с вылетом после 16.00); 10.00 – для тех, кто отправляется из Краснодара (обратные билеты брать с отправлением после 15.00)
Питание: Трехразовое комплексное.
Возраст: 8+
Возможны корректировки маршрутов, исходя из погодных условий.
Для комфортности и безопасности во время прохождения активной части
туров рекомендуем взять с собой:
- Медицинские препараты для индивидуальных нужд.
- Документы: паспорт, страховой полис (медицинский)
- Удобную спортивную обувь: трекинговые ботинки, сменную обувь)
- Спортивную одежду для холодной погоды: куртка ветрозащитная утепленная, водонепроницаемая, теплый спортивный костюм (толстовка, штаны), футболки с длинным и коротким рукавом, брюки спортивные, теплая шапка, перчатки, купальный костюм.
- Средства личной гигиены
- Полезное снаряжение: небольшой рюкзак (20-30л.), фонарик с запасными батарейками, средство солнцезащитное (обязательно), очки солнцезащитные
Включено в стоимость
- Проживание на базе отдыха.
- Трехразовое комплексное питание (1-й день - ужин, 2-4 дни – трехразовое комплексное питание, 5-й день – завтрак)
- Активная программа.
- Входные платы на все объекты по программе.
- Услуги инструкторов.
- Внутримаршрутный транспорт.
- Аренда необходимого снаряжения.
- Посещение термальных источников (в рекомендованный впрограмме день, либо в любой из дней, по согласованию с группой)
Оплачивается отдельно
- Авиа или ж/д билеты к месту начала тура и обратно
- Объединенный трансфер: Мин.Воды – база размещения / база размещения – Мин.Воды – 4000 руб./чел; Краснодар – база размещения / база размещения – Краснодар – 3000 руб./чел
- Баня (3000 руб./2 часа для каждой индивидуальной группы/семьи)
- Шашлыки.
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