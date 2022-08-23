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Красоты Адыгеи

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы
Краснодарский край и Адыгея поразят вас своими красотами и причудами в этом туре. Настоящий природный квест - Азишская пещера и горная железная дорога по Гуамскому ущелью. Водопады всех масштабов и воплощений, каменные скальные кольца, пещеры и гроты. Каждый найдет свою любовь в этих местах и ландшафтах... Семь дней удивительных приключений по карте чудес в счастливой компании.

Программа тура

День 1
Встреча в Минеральных водах или Невиномысске. Трансфер. Ужин.
Заберем вас в аэропорту или на ж/д вокзале Минеральных вод или ж/д вокзале Невинномысска.

Комфортабельный транспорт доставит всех в пос. Мостовской, где будет ждать вкусный ужин.

Проживание в гостинице SPA-Курорт «Sofia» (п.г.т. Мостовской)
2-, 3-местные номера с удобствами. Курорт «Sofia» предоставляет уникальную возможность одновременного оздоровления и отдыха.

Термальная вода способствует улучшению состояния людей, страдающих различными недугами. Ансамбль природных памятников подарит Вам незабываемые впечатления и яркие воспоминания, а также позволит отдохнуть не только телом, но и душой.

Программа, которую готов предложить Вам термальный spa-курорт «Sofia», содержит практически все направления активного отдыха: каньонинг, страйкболл, рафтинг, скалолазание, горные велосипеды, квадроциклы, конные прогулки и пешие походы.

Также Вы можете посетить кафе, из окон которого, открывается поистине удивительный вид на горную местность. Или насладиться походом в русскую баню.

Питание: Ужин.

Города: Минеральные Воды, Мостовский район
День 2
Завтрак. скала шапка. водопад Капустинский.
После завтрака выдвинемся любоваться роскошью природы.

Посетим скалу с говорящим названием Шапка и один из самых высоких в крае Капустинский водопад. Пеший путь проходит через красивые лесные ландшафты, где в разные сезоны произрастают совсем разные, уникальные, цветы и травы.

Питание: Завтрак в гостинице, обед на маршруте, ужин в гостинице.

Города: Мостовский район

Достопримечательности: скала Шапка, Водопад Капустинский
День 3
Завтрак. Сквозная пещера. дольмены в баговской.
После вкусного и сытного завтрака выезжаем в логово спелеологов и спортсменов, к Сквозной пещере.

Еще сегодня нас ждет станица Баговская с огромными запасами природных ресурсов, с уникальной флорой и фауной, впечатляющие Дольмены.

Вечером вернемся в номера.

Питание: Завтрак в гостинице, обед на маршруте, ужин в гостинице.

Города: Мостовский район

Достопримечательности: Станица Баговская, Дольмены Мостовского района
День 4
Переезд в Адыгею. Лагонаги. Азишская пещера.
Собрав все вещи, выдвигаемся утром в сторону Адыгеи.

Известные альпийские луга плато Лагонаки уже ждут нас.

Чудо природы — Азишская пещера, ее древняя насыщенная история, наросты сталактитов и сталагмитов, множество таинственных ходов и ответвлений взбудоражат ваши эмоции. К вечеру приедем в пос. Каменномостский, где разместимся и отдохнём.

Проживание: в гостинице «Парк Хаджох» (пос. Каменномостский) 2-, 3-местные номера с удобствами. Гостиница располагается в главном туристическом центре Адыгеи – в поселке Каменномостский, в уютном зеленом парке.

На территории есть отдельная автостоянка, беседки с мангалом, детская площадка с батутом и бассейн. Внутренняя отделка гостиницы выполнена из натурального дерева. В номерах есть отдельный санузел, телевизор, холодильник и кондиционер.

В гостинице работает бесплатный Wi-Fi, есть доступ к сетям всех основных мобильных операторов. На территории расположено уютное кафе с домашней кухней и баня на дровах.

Питание: Завтрак в гостинице, обед на маршруте, ужин в гостинице.

Города: Каменномостский

Достопримечательности: Плато Лаго-Наки, Большая Азишская пещера
День 5
Гуамское ущелье.
Уникальное узкое живописное ущелье между Гуамой и Лагонаки, в верховьях реки Курджипс.

Обрывистые скалы, шум воды, непривычно узкая полоска неба над головой. Но главная изюминка — знаменитая железная дорога, проходящая прямо вдоль скальной расщелины, под нависающими ветвями субтропических деревьев. Такая поездка останется в памяти навсегда.

Питание: Завтрак в гостинице, обед на маршруте, ужин в гостинице.

Города: Каменномостский

Достопримечательности: Гуамское ущелье 
День 6
Водопады Руфабго. переезд в пос. Мостовской.
Сегодня на повестке дня — целый каскад водопадов на Белой реке. Экскурсионный пешеходный маршрут оборудован через все водопады вдоль ручья, до самого красивого пятого водопада Девичьи косы. Охлаждающие потоки водной пыли, контрастирующая зелень и пенистая чистая вода, ниспадающая со скал.

После экскурсии отправимся обратно в нашу гостиницу в Мостовском.

Питание: Завтрак в гостинице, обед на маршруте, ужин в гостинице

Города: Каменномостский, Мостовский район

Достопримечательности: водопады Руфабго
День 7
Водопад желаний. трансфер в Минеральные воды.
Неспешные утренние сборы и отправление в сторону Минеральных Вод. Но путешествие еще не заканчивается, нас ждет посещение Водопада Желаний. Полюбовавшись его красотой, можно загадать желания о новых путешествиях и счастье.

Трансфер отвезет вас в аэропорт и на ж/д вокзал, и мы пожелаем хорошей дороги.

Рекомендованное время вылета — после 17:00 часов.

Питание: Завтрак в гостинице.

Города: Мостовской, Минеральные Воды

Достопримечательности: Водопад Желаний

Стоимость

Проживание по программе

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Стандарт
за 7 дней с человека
Двухместное размещение
63 900 ₽
Одноместное размещение
83 900 ₽
Детям от 5 лет до 11 лет включительно скидка 30%!

Включено в стоимость

  • Входные билеты в объекты культуры и отдыха по программе тура;
  • Питание: завтраки, обеды и ужины;
  • Проживание в гостинице в 2-х / 3-х местных номерах со всеми удобствами;
  • Транспортное обслуживание на маршруте;
  • Трансфер: Минеральные Воды — пос. Мостовской — Минеральные Воды;
  • Услуги гида-проводника;
  • Экологические сборы заповедников.

Оплачивается отдельно

  • Авиа или ж/д билеты до места сбора группы.
  • Входные билеты в объекты культуры и отдыха вне программы тура;
  • Индивидуальный трансфер;
  • Экскурсии, не включенные в программу тура;

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