Красоты Адыгеи

Собрав все вещи, выдвигаемся утром в сторону Адыгеи.



Известные альпийские луга плато Лагонаки уже ждут нас.



Чудо природы — Азишская пещера, ее древняя насыщенная история, наросты сталактитов и сталагмитов, множество таинственных ходов и ответвлений взбудоражат ваши эмоции. К вечеру приедем в пос. Каменномостский, где разместимся и отдохнём.



Проживание: в гостинице «Парк Хаджох» (пос. Каменномостский) 2-, 3-местные номера с удобствами. Гостиница располагается в главном туристическом центре Адыгеи – в поселке Каменномостский, в уютном зеленом парке.



На территории есть отдельная автостоянка, беседки с мангалом, детская площадка с батутом и бассейн. Внутренняя отделка гостиницы выполнена из натурального дерева. В номерах есть отдельный санузел, телевизор, холодильник и кондиционер.



В гостинице работает бесплатный Wi-Fi, есть доступ к сетям всех основных мобильных операторов. На территории расположено уютное кафе с домашней кухней и баня на дровах.



Питание: Завтрак в гостинице, обед на маршруте, ужин в гостинице.



Города: Каменномостский



Достопримечательности: Плато Лаго-Наки, Большая Азишская пещера