Экскурсионный тур в горы Адыгеи

Горы и реки, водопады и пещеры, посещение умиротворенных лощин и святых мест, конные прогулки – всё это ждёт Вас в туре «Экскурсионный». Вы проедете к глубокому живописному ущелью Руфабго и пройдете 5 водопадов. Побываете в пещерах, сформировавшихся тысячи лет назад, и пройдете маршрут для любителей активного туризма. Во время конной прогулки насладитесь окружающими пейзажами, а в один из дней активной программы Вас ждет запоминающийся вояж к скале Чертов палец, откуда открывается захватывающий вид на окрестности. Ну а вершиной Вашего путешествия станет уникальное плато Лаго-Наки. Уюта нашему туру придают обеденные пикники на природе, а в середине нашей одиссеи Вы пополните силы на термальных источниках.

07:00 - 12:00 Встреча в Краснодаре в аэропорту или на вокзале - трансфер в гостевой дом.