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Экскурсионный тур в горы Адыгеи

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Горы и реки, водопады и пещеры, посещение умиротворенных лощин и святых мест, конные прогулки – всё это ждёт Вас в туре «Экскурсионный». Вы проедете к глубокому живописному ущелью Руфабго и пройдете 5 водопадов. Побываете в пещерах, сформировавшихся тысячи лет назад, и пройдете маршрут для любителей активного туризма. Во время конной прогулки насладитесь окружающими пейзажами, а в один из дней активной программы Вас ждет запоминающийся вояж к скале Чертов палец, откуда открывается захватывающий вид на окрестности. Ну а вершиной Вашего путешествия станет уникальное плато Лаго-Наки. Уюта нашему туру придают обеденные пикники на природе, а в середине нашей одиссеи Вы пополните силы на термальных источниках.

07:00 - 12:00 Встреча в Краснодаре в аэропорту или на вокзале - трансфер в гостевой дом.

Программа тура

День 1
Заезд

14:00 Размещение в уютном гостевом доме из ароматного сруба «Рябиновые бусы», расположенного у самого подножья реки Белая или в гостевом доме «Горная лаванда».

15:00 Обед, приготовленный поварами гостевого дома, включающий в себя разнообразные блюда домашней кухни.

16:00 Отправление на геотермальный источник «Водная Ривьера». Источник включает 5 общих бассейнов с кремнистой минеральной питьевой лечебно-столовой водой под открытым небом, глубина скважины 1800 метров, а температура воды в бассейнах варьируется от +20 до +39 градусов. Такие воды практически не имеют противопоказаний для использования, активированная кремнием вода расслабляет тело, помогает в лечении ряда заболеваний и используется в косметических целях.

20:00 Ужин в гостевом доме. В этот вечер, как и в любой другой, Вы также можете посетить сауну или баню, прогуляться по подвесному мосту или по берегу реки, ну и просто отдохнуть на природе.

День 2
Экскурсии на водопады и монастырь

09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.

10:00 Отправление на экскурсию в ущелье реки Руфабго. В переводе с адыгейского Руфабго означает «бешеный». Склоны ущелья густо покрывает буковый лес, деревья и скалы обвиты гирляндами колхидского плюща. Вы увидите пять красивейших водопадов: Шум, Каскадный, Сердце Руфабго, Девичья коса и Чаша Любви. Вы пройдете по глубокому ущелью, древнему тектоническому разлому с крутыми склонами, каменными террасами, гротами и отвесными скальными коридорами высотой до 150 м.

14:00 Обед в гостевом доме.

15:00 Отправление на экскурсию в Свято–Михайловский Афонский монастырь. Монастырь уникален своими Монастырскими пещерами и подземными ходами. Особенно прекрасна дорога, ведущая к монастырю - открывается изумительная панорама гор. Вершины Главного Кавказского хребта, Тыбгинского, Чугушского и Фишт-Оштеновского горных узлов отсюда видны как на ладони. Кроме этого, у Вас будет возможность искупаться в животворном источнике Святого Великомученика и Целителя Пантелеймона, находящемуся на склоне горы Физиабго.

19:00 Ужин в гостевом доме.

День 3
Экскурсии в горы

09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.

10:00 Конная прогулка в седле по ущелью. Получаем удовольствие от активного отдыха, умеренной физической нагрузки и наслаждаемся видами.

14:00 Обед в гостевом доме.

15:00 На канатке доберемся до вершины ущелья, оттуда пешком до скалы Чертов палец. Следуя по маршруту, не забывайте смотреть по сторонам – красота природы Адыгеи неповторима. А с самой скалы Вам откроется прекрасная панорама на Лагонакское нагорье, горы Большой и Малый Тхач, Тыбга и другие вершины. Там же, у скалы, есть уютная полянка, где Вы сможете немного отдохнуть и вдоволь насладиться завораживающими видами. При желании, у Вас будет возможность посетить экстрим-парк, прокатиться на качелях над пропастью или выбрать развлечение на свой вкус. Заряд адреналина обеспечен!

19:00 Ужин в гостевом доме.

День 4
Экскурсия в ущелье

09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.

10:00 Экскурсия в Хаджохскую теснину. Уверяем, от впечатлений при посещении теснины Вы испытаете необычайный восторг. Здесь мощная река Белая умещается в 3-5 метровый проем. Что тут происходит во время весеннего таяния снегов рассказать нельзя. Но можно представить. А лучше приехать и самим услышать голос реки, которую скала пытается заковать в каменные наручники.

14:00 Обед в гостевом доме.

15:00 Путешествие по ущелью Мишоко - водопады, гроты и пещеры не оставят равнодушными даже самых заядлых туристов. После ущелья, при желании, у Вас будет возможность посетить экстрим-парк и пролететь на троллее над ущельем со скоростью до 50 км/час.

19:00 Ужин в гостевом доме.

День 5
Экскурсия на плато Лаго-Наки

09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.

10:00 Экскурсия на плато Лаго-Наки. Высокогорное плато Лаго-Наки – уникальный уголок природы Большого Кавказа, полюбоваться которым приезжают туристы со всей России. По дороге к плато, остановимся на живописных панорамных точках, чтобы Вы могли еще раз насладиться открывающимися видами и сделать запоминающиеся фотографии.

13:00 Пикник на одной из обзорных площадок с видом на горы Адыгеи. Мы готовим обеды и заботливо упаковываем их в ланч-боксы. Горячий чай и кофе также к Вашим услугам.

14:00 Посещение Азишской пещеры. Ещё одним незабываемым местом нашего путешествия станет пещера «Большая Азишская», известная своими величественными залами с многовековыми сталактитами и сталагмитами, подземной рекой и удивительными историями их многовековой жизни.

19:00 Ужин в гостевом доме.

День 6
Партизанской поляны

09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.

10:00 Экскурсия в поселок Гузерипль, посещение Партизанской поляны. В переводе с адыгейского «гозарипль» означает «наблюдательный». При въезде в поселок виден широкий скальный пояс хребта Каменное море, чуть дальше открывается вид на гору Тыбга – одну из высочайших вершин Адыгеи. Дорога из Гузерипля на Партизанскую поляну поднимается в гору, поэтому в пути придется набрать 900 метров высоты. Сама Партизанская поляна спряталась под скалой Нагой-Кош, высота которой 2090 метров над уровнем моря. Из этой точки Вы увезете с собой на память невероятное количество снимков.

13:00 Пикник на природе. Мы готовим обеды и заботливо упаковываем их в ланч-боксы. Горячий чай и кофе также к Вашим услугам.

14:00 Продолжение экскурсии на Партизанской поляне, поднимемся максимально высоко, насколько позволяет дорога и сделаем фантастические фото у форелевого озера с видом на горы Кавказского хребта.

19:00 Ужин в гостевом доме.

День 7
Зевершающий день

09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.

11:00 Отъезд. Трансфер в аэропорт или на вокзал.

Стоимость

Включено в стоимость

  • Трансфер г. Краснодар – пос. Каменномостский – г. Краснодар. Отъезд из Краснодара не позднее 12-00, отъезд из гостевого дома не позднее 11-00;
  • Проживание в гостевых домах «Рябиновые бусы», «Горная Лаванда» или «на Аминовской» в 2-3-4 местных номерах выбранной категории со всеми удобствами;
  • Питание 3-х разовое, домашняя кухня (если программа предполагает возвращение на базу только вечером, то выдается ланч-бокс на обед и ужин в этот день включает и первое и второе блюдо). Питание туристов проводится в столовой на территории гостевого дома «Рябиновые бусы»;
  • Работа гидов по программе;
  • Все трансферы по программе.  

Оплачивается отдельно

  • Авиа и ж/д билеты до Краснодара и обратно;
  • Индивидуальный трансфер Краснодар – Каменномостский-Краснодар (в случае отличного времени прибытия от основной группы);
  • Билеты на экскурсионные объекты, оплачиваются на месте: Водопады Руфабго – 500 руб., Монастырь – 200 руб., Хаджохская теснина – 400 руб., Азишская пещера – 500 руб., Конная прогулка – 900 руб., Термальные источники – 500 руб., Канатка – 600 руб., Экстрим-парк, рафтинг, джиппинг, квадроциклы – по запросу;
  • Расходы личного характера;
  • Медицинская страховка, оформляется по запросу;
  • Услуги прачечной;
  • Сауна, баня.

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