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Едем в горы

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы
Именно для вас этот интересный и очень доступный экскурсионно- приключенческий тур!
В нем все: залитые солнцем высокие, ослепительно красивые вершины гор, водопады глубоких ущелий, неспешные прогулки по плато. А еще, уют лесного домика, живого огня и безмятежность тихих вечеров.

Мы приглашаем вас в увлекательное приключение и предлагаем оценить натуральную национальную кухню и расслабляющее действие термальных источников.

Программа тура

Стоимость

Включено в стоимость

  • Проживание на базе отдыха, 
  • Трехразовое комплексное питание (1-й день-ужин, 2-й-7-й дни – трехразовое питание, 8-й день – завтрак),
  • Активные маршруты,
  • Экскурсионная программа,
  • Внутримаршрутный транспорт,
  • Сопровождение инструктора,
  • Аренда необходимого снаряжения,
  • Посещение термальных источников,
  • Конная прогулка (1 ч.),
  • Входные платы на все объекты по программе.

Оплачивается отдельно

  • Трансфер Краснодар – база размещения / база размещения – Краснодар (3000 руб./чел. – в обе стороны);
  • Трансфер Минеральные Воды – база размещения / база размещения – Минеральные Воды (4000 руб./чел. – в обе стороны);
  • Услуги трансфера оплачиваются дополнительно, в первый день тура.
  • Шашлыки.

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