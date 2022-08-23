Едем в горы

Именно для вас этот интересный и очень доступный экскурсионно- приключенческий тур!

В нем все: залитые солнцем высокие, ослепительно красивые вершины гор, водопады глубоких ущелий, неспешные прогулки по плато. А еще, уют лесного домика, живого огня и безмятежность тихих вечеров.



Мы приглашаем вас в увлекательное приключение и предлагаем оценить натуральную национальную кухню и расслабляющее действие термальных источников.

Вас ждет:

Групповая сборная, на автобусе

Групповая сборная, на автобусе Группа до 30 человек

Группа до 30 человек Место начала тура Петрозаводск

Место начала тура Петрозаводск Место конца тура Петрозаводск 2 дня 1 ночь

2 дня 1 ночь Бесплатная отмена за 48 часов