Едем в горы
Именно для вас этот интересный и очень доступный экскурсионно- приключенческий тур!
В нем все: залитые солнцем высокие, ослепительно красивые вершины гор, водопады глубоких ущелий, неспешные прогулки по плато. А еще, уют лесного домика, живого огня и безмятежность тихих вечеров.
Мы приглашаем вас в увлекательное приключение и предлагаем оценить натуральную национальную кухню и расслабляющее действие термальных источников.
В нем все: залитые солнцем высокие, ослепительно красивые вершины гор, водопады глубоких ущелий, неспешные прогулки по плато. А еще, уют лесного домика, живого огня и безмятежность тихих вечеров.
Мы приглашаем вас в увлекательное приключение и предлагаем оценить натуральную национальную кухню и расслабляющее действие термальных источников.
Вас ждет:
Программа тура
Стоимость
Включено в стоимость
- Проживание на базе отдыха,
- Трехразовое комплексное питание (1-й день-ужин, 2-й-7-й дни – трехразовое питание, 8-й день – завтрак),
- Активные маршруты,
- Экскурсионная программа,
- Внутримаршрутный транспорт,
- Сопровождение инструктора,
- Аренда необходимого снаряжения,
- Посещение термальных источников,
- Конная прогулка (1 ч.),
- Входные платы на все объекты по программе.
Оплачивается отдельно
- Трансфер Краснодар – база размещения / база размещения – Краснодар (3000 руб./чел. – в обе стороны);
- Трансфер Минеральные Воды – база размещения / база размещения – Минеральные Воды (4000 руб./чел. – в обе стороны);
- Услуги трансфера оплачиваются дополнительно, в первый день тура.
- Шашлыки.
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