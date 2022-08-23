Актив Осень-Весна 7 дней
За неделю вы попробуете разнообразное сочетание активных и оздоровительных экскурсий по живописной природе в Адыгее и Краснодарском крае. Что Вас ожидает: Активный отдых в Адыгее, Каньонинг, конные прогулки, спуски с альпеннинским снаряжением, трекинг, посещение оборудованных и не оборудованных пещер, посещение термальных источников, экстрим парков, все это и многое другое в сопровождении дипломированных специалистов.
Вас ждет:
Программа тура
День 1
С 14.30 – Заезд. Знакомство с инструктором. Инструктаж. Обед
15.00 - Посещение природного парка «Хаджохская теснина».
Это памятник природы, который создала река миллионы лет тому назад. Это место не оставит равнодушным ни одного посетителя. Здесь мы увидим всю мощь природной стихии. Свирепство реки с одной стороны, и, в то же время, усмиренную водную гладь с другой стороны.
Также познакомимся с некоторыми представителями животного мира Кавказа, эндемиками и краснокнижными животными. Отвесные серые с прожилками мрачные стены каньона изобилуют котлами и нишами, вымытыми в каменной толще неистовым водным потоком. Венчает теснину природный каменный мост, который и дал название поселку. Отсюда начинаются практически все маршруты в горную часть Адыгеи.
Дикий пляж и хребет Азиш-Тау впечатлят даже бывалого туриста. Дикий пляж расположен в ущелье Руфабго, скрытый от глаз любопытных туристов, он привлекает своей загадочностью и уединенностью. Горный хребет Азиш-Тау замыкает собой северно-восточную часть плато Лаго-Наки. Начинаясь у места впадения ручья Руфабго в реку Белую, он протянулся на двадцать пять километров к юго-западу. Хребет покрыт сосновыми и пихтовыми лесами, встречаются здесь также тис и самшит. На обратном пути - «Красное озеро».
18.00 - Ужин
19.00 - Посещение термальных источников (1 час).
Центр отдыха «Термальный парк-отель ПСЫГУПС» расположен вдали от шума и суеты больших городов в тихом и зеленом поселке Тульском в Республике Адыгея. Температура воды в бассейнах регулируется автоматически в зависимости от погоды на улице и всегда является комфортной для купания (от 30 до 37°С). Купание в открытых бассейнах с проточной горячей водой, насыщенной минералами природных недр. Расслабляющий и оздоровительный эффект достигается благодаря особым свойствам термальных вод. Вода используется в лечении болезней сердечно-сосудистой системы, ревматологических, кожных заболеваний, болезней нервной системы, заболеваний опорно-двигательного аппарата, болезней нарушения обмена веществ и эндокринной
15.00 - Посещение природного парка «Хаджохская теснина».
Это памятник природы, который создала река миллионы лет тому назад. Это место не оставит равнодушным ни одного посетителя. Здесь мы увидим всю мощь природной стихии. Свирепство реки с одной стороны, и, в то же время, усмиренную водную гладь с другой стороны.
Также познакомимся с некоторыми представителями животного мира Кавказа, эндемиками и краснокнижными животными. Отвесные серые с прожилками мрачные стены каньона изобилуют котлами и нишами, вымытыми в каменной толще неистовым водным потоком. Венчает теснину природный каменный мост, который и дал название поселку. Отсюда начинаются практически все маршруты в горную часть Адыгеи.
Дикий пляж и хребет Азиш-Тау впечатлят даже бывалого туриста. Дикий пляж расположен в ущелье Руфабго, скрытый от глаз любопытных туристов, он привлекает своей загадочностью и уединенностью. Горный хребет Азиш-Тау замыкает собой северно-восточную часть плато Лаго-Наки. Начинаясь у места впадения ручья Руфабго в реку Белую, он протянулся на двадцать пять километров к юго-западу. Хребет покрыт сосновыми и пихтовыми лесами, встречаются здесь также тис и самшит. На обратном пути - «Красное озеро».
18.00 - Ужин
19.00 - Посещение термальных источников (1 час).
Центр отдыха «Термальный парк-отель ПСЫГУПС» расположен вдали от шума и суеты больших городов в тихом и зеленом поселке Тульском в Республике Адыгея. Температура воды в бассейнах регулируется автоматически в зависимости от погоды на улице и всегда является комфортной для купания (от 30 до 37°С). Купание в открытых бассейнах с проточной горячей водой, насыщенной минералами природных недр. Расслабляющий и оздоровительный эффект достигается благодаря особым свойствам термальных вод. Вода используется в лечении болезней сердечно-сосудистой системы, ревматологических, кожных заболеваний, болезней нервной системы, заболеваний опорно-двигательного аппарата, болезней нарушения обмена веществ и эндокринной
День 2
9.00 - Завтрак
10.00 - Спуск со скалы «Копилка» с альпинистским снаряжением. Спуск со скалы 50 метров методом Дюльфера. По желанию посещение экстрим-парка «Мишоко» (троллей Виаферрата) - оплачивается самостоятельно).
14.00 - Обед
15.00 - Конная прогулка.
Конная прогулка начинается на небольшом ранчо, где у вас по приезду спросят о вашем умении обращаться с лошадьми. Каждый получит коня в соответствии с опытом и навыком езды. Все ваши пожелания будут учтены. После инструктажа группа отправляется по красивейшим местам скального хребта в сопровождении опытного инструктора, который в течение всего маршрута будет внимательно следить за поведением лошадей. На маршруте будут остановки на смотровых панорамах с захватывающими видами гор.
18.00 - Ужин
Для желающих посетить термальные источники – бесплатный трансфер.
10.00 - Спуск со скалы «Копилка» с альпинистским снаряжением. Спуск со скалы 50 метров методом Дюльфера. По желанию посещение экстрим-парка «Мишоко» (троллей Виаферрата) - оплачивается самостоятельно).
14.00 - Обед
15.00 - Конная прогулка.
Конная прогулка начинается на небольшом ранчо, где у вас по приезду спросят о вашем умении обращаться с лошадьми. Каждый получит коня в соответствии с опытом и навыком езды. Все ваши пожелания будут учтены. После инструктажа группа отправляется по красивейшим местам скального хребта в сопровождении опытного инструктора, который в течение всего маршрута будет внимательно следить за поведением лошадей. На маршруте будут остановки на смотровых панорамах с захватывающими видами гор.
18.00 - Ужин
Для желающих посетить термальные источники – бесплатный трансфер.
День 3
9:00 - Завтрак
10:00 - Экскурсия к реликтовому ущелью Руфабго с его водопадами;
От первого водопада, называемого «Шум» до второго – «Каскадный» – около 750 м. Самым красивым признан третий водопад «Сердце Руфабго». Узкий поток воды, обтекая громадную каменную глыбу, обрывается в живописное глубокое ущелье. Скалы ущелья, сложенные горизонтально залегающими плитами известняка, наполняют пространство загадочными звуками эхо. «Сердцем Великана» зовут люди этот камень и рассказывают древнюю легенду.
Спуск с альпинистским снаряжением в Сквозную пещеру.
Обед на маршруте
18.00 - Ужин
Для желающих посетить термальные источники – бесплатный трансфер.
10:00 - Экскурсия к реликтовому ущелью Руфабго с его водопадами;
От первого водопада, называемого «Шум» до второго – «Каскадный» – около 750 м. Самым красивым признан третий водопад «Сердце Руфабго». Узкий поток воды, обтекая громадную каменную глыбу, обрывается в живописное глубокое ущелье. Скалы ущелья, сложенные горизонтально залегающими плитами известняка, наполняют пространство загадочными звуками эхо. «Сердцем Великана» зовут люди этот камень и рассказывают древнюю легенду.
Спуск с альпинистским снаряжением в Сквозную пещеру.
Обед на маршруте
18.00 - Ужин
Для желающих посетить термальные источники – бесплатный трансфер.
День 4
9:00 – Завтрак
10:00 – Выезд в станицу Даховская к первой канатной дороге в Адыгее.
Подъем почти на 1 километр над уровнем моря на хребет Уна-Коз и по несложной тропе прогуляемся к скале Чертов палец, на высоту 1021 метр над уровнем моря, с которого откроются красивейшие виды на Лаго-Накское нагорье, хребет Азиш-Тау, гору Большой Тхач. Место живописное и богато не только панорамами. Имеет много оригинальных гротов, пещер, скальных образований. Обед на маршруте.
18:00 – Ужин.
Для желающих посетить термальные источники – бесплатный трансфер.
10:00 – Выезд в станицу Даховская к первой канатной дороге в Адыгее.
Подъем почти на 1 километр над уровнем моря на хребет Уна-Коз и по несложной тропе прогуляемся к скале Чертов палец, на высоту 1021 метр над уровнем моря, с которого откроются красивейшие виды на Лаго-Накское нагорье, хребет Азиш-Тау, гору Большой Тхач. Место живописное и богато не только панорамами. Имеет много оригинальных гротов, пещер, скальных образований. Обед на маршруте.
18:00 – Ужин.
Для желающих посетить термальные источники – бесплатный трансфер.
День 5
9.00 - Завтрак
10.00 -Выезд на горное плато Лаго-Наки на Западном Кавказе, высота до 2200 метров.
По пути останавливаемся на панорамных площадках с видами на трехтысячники Главного Кавказского Хребта. Плато Лаго-Наки известное своими снежными склонами зимой и альпийскими лугами летом, плато входит в состав Кавказского государственного природного биосферного заповедника, являющегося объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, с возможностью катаний на санках, снегоходах, лыжах, на плато есть лавки с местными сувенирами.
Посещение Большой Азишской пещеры- уникального места, памятника природы, который входит в пятерку красивейших пещер, находящихся на территории Европы. Микроклимат внутри пещеры обладает антибактериальными свойствами и имеет постоянную температуру 4 С° и повышенную влажность. Общая площадь пещеры 690 метров. Азишская пещера идеально оборудована для посещения туристами, проводится экскурсия, есть ступени и ограждения.
Обед на маршруте
16:00 - История создания адыгейских сыров, сырная дегустация.
На обратном пути посещаем не оборудованную пещеру.
19.00 – Праздничный ужин.
Общаемся, делимся впечатлениями, строим планы на следующий приезд.
Для желающих посетить термальные источники – бесплатный трансфер.
10.00 -Выезд на горное плато Лаго-Наки на Западном Кавказе, высота до 2200 метров.
По пути останавливаемся на панорамных площадках с видами на трехтысячники Главного Кавказского Хребта. Плато Лаго-Наки известное своими снежными склонами зимой и альпийскими лугами летом, плато входит в состав Кавказского государственного природного биосферного заповедника, являющегося объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, с возможностью катаний на санках, снегоходах, лыжах, на плато есть лавки с местными сувенирами.
Посещение Большой Азишской пещеры- уникального места, памятника природы, который входит в пятерку красивейших пещер, находящихся на территории Европы. Микроклимат внутри пещеры обладает антибактериальными свойствами и имеет постоянную температуру 4 С° и повышенную влажность. Общая площадь пещеры 690 метров. Азишская пещера идеально оборудована для посещения туристами, проводится экскурсия, есть ступени и ограждения.
Обед на маршруте
16:00 - История создания адыгейских сыров, сырная дегустация.
На обратном пути посещаем не оборудованную пещеру.
19.00 – Праздничный ужин.
Общаемся, делимся впечатлениями, строим планы на следующий приезд.
Для желающих посетить термальные источники – бесплатный трансфер.
День 6
09:00 Завтрак. 10:00 Экскурсия в высокогорный поселок Гузерипль. Перед въездом в сам поселок вы увидите Гранитный каньон, гору Монах, поселок Хамышки. В поселке Гузерипль, Вам удастся увидеть один из сохранившихся дольменов, посетить интерактивный музей заповедника (входные билеты за доп.плату) и подышать свежим горным воздухом. 14:00 Обед на маршруте. Выезд на Партизанскую поляну на берегу Каменного Моря, инструктор познакомит Вас с вершинами коралловых рифов древнего океана Тетис. 17:30 Возвращение на базу. 18:00 Ужин. Вручение подарка каждому гостю, успешно прошедшему Активацию.
День 7
09:00 - Завтрак.
10:00 - Отъезд.
10:00 - Отъезд.
Стоимость
Проживание по программе
Item 1 of 1
Стандарт
за дней с человека
Двухместное размещение
37 500 ₽
Одноместное размещение
39 500 ₽
10% - приезжающим повторно;
Включено в стоимость
- Трансфер в день заезда и выезда
- Проживание в комфортабельных номерах.
- Вкусное, разнообразное, сытное 3-разовое питание.
- Работа инструкторов на маршрутах;
- Все трансферы по программе;
- Ежедневные насыщенные экскурсии, незабываемые прогулки по Адыгее;
- Посещение термальных источников или баня (по предварительной записи на месте)
Оплачивается отдельно
- Ж/д, авиа, автобусные билеты до места встречи группы.
- Входные билеты на экскурсионные объекты:
- Посещение термальных источников сверхпрограммы (по желанию) – 400 рублей взрослый, дети (от 6-13 до лет) и пенсионеры – 200 рублей, до 5 лет бесплатно;
- Хаджохская теснина — 500 руб. взрослый, 200 руб. детский (от 7 до 13 лет) до 7 лет бесплатно;
- Экстрим-парк «Мишоко» (троллей Виа-феррата) - 1500 рублей;
- Конная прогулка 2х часовая - 1500 рублей;
- Водопады Руфабго – 500 руб. взрослый, детский ( от 5 до 15 лет) – 200 рублей, до 5 лет бесплатно;
- Азишская пещера -600 рублей; детский (от 7 до 14 лет) – 300 рублей, до 7 лет бесплатно.
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