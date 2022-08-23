Адыгея прошлого и настоящего

Программа рассчитана на людей, которые стремятся получить положительные эмоции, зарядиться энергией прекрасных мест, расслабиться в бассейнах с природной термальной водой и узнать много нового о героическом народе – адыгах, об их культуре и быте.

Тур для всех – не имеет ограничений по уровню физической подготовки.