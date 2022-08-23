Адыгея прошлого и настоящего
Программа рассчитана на людей, которые стремятся получить положительные эмоции, зарядиться энергией прекрасных мест, расслабиться в бассейнах с природной термальной водой и узнать много нового о героическом народе – адыгах, об их культуре и быте.
Тур для всех – не имеет ограничений по уровню физической подготовки.
Вас ждет:
Программа тура
День 1
Встреча. Хаджохская теснина.
Прибытие на Базу отдыха "Активация", пос. Каменномостский, номера со всеми удобствами (туалет, душ).
14:30 Обед, знакомство с инструктором.
15:00 Экскурсия в Хаджохскую Теснину (доп.плата). Теснина является частью Большого Хаджохского каньона. Это извилистая щель в скалах над рекой Белая. Длина теснины равна 400 м., глубина около – 40, ширина в различных участках колеблется от 2 до 7 м.
18:00 Ужин.
19:00 Поездка к термальным источникам - хороший, полезный отдых после дороги. Вы зарядитесь положительными эмоциями отступит усталость, а сон будет крепким и сладким! Комплекс Водная Ривьера- замечательное место для семейного отдыха!
14:30 Обед, знакомство с инструктором.
15:00 Экскурсия в Хаджохскую Теснину (доп.плата). Теснина является частью Большого Хаджохского каньона. Это извилистая щель в скалах над рекой Белая. Длина теснины равна 400 м., глубина около – 40, ширина в различных участках колеблется от 2 до 7 м.
18:00 Ужин.
19:00 Поездка к термальным источникам - хороший, полезный отдых после дороги. Вы зарядитесь положительными эмоциями отступит усталость, а сон будет крепким и сладким! Комплекс Водная Ривьера- замечательное место для семейного отдыха!
День 2
Легенда о могучем великане.
9:00 Завтрак.
10:00 Пешая прогулка по ущелью реки Руфабго (входные билеты за доп.плату) – одному из самых живописных и известных достопримечательностей Республики Адыгея. Здесь расположен десяток водопадов в окружении каменистых склонов. Мы увидим самые красивые и живописные из них: «Шум», «Каскадный», «Сердце Руфабго», «Девичья коса».
14:00 Обед.
15:00 Поездка на термальный источник.
18:00 Ужин.
Свободное время.
10:00 Пешая прогулка по ущелью реки Руфабго (входные билеты за доп.плату) – одному из самых живописных и известных достопримечательностей Республики Адыгея. Здесь расположен десяток водопадов в окружении каменистых склонов. Мы увидим самые красивые и живописные из них: «Шум», «Каскадный», «Сердце Руфабго», «Девичья коса».
14:00 Обед.
15:00 Поездка на термальный источник.
18:00 Ужин.
Свободное время.
День 3
Легенды царства Тетис.
09:00 Завтрак.
10:00 Экскурсия в высокогорный поселок Гузерипль. Перед въездом в сам поселок вы уви-дите Гранитный каньон, гору Монах, поселок Хамышки. В поселке Гузерипль, Вам удастся увидеть один из сохранившихся дольменов, посетить интерактивный музей заповедника (входные билеты за доп. плату) и подышать свежим горным воздухом.
14:00 Обед на маршруте. Выезд на Партизанскую поляну на берегу Каменного Моря, инструктор познакомит Вас с вершинами коралловых рифов древнего океана Тетис.
17:30 Возвращение на базу.
18:00 Ужин.
10:00 Экскурсия в высокогорный поселок Гузерипль. Перед въездом в сам поселок вы уви-дите Гранитный каньон, гору Монах, поселок Хамышки. В поселке Гузерипль, Вам удастся увидеть один из сохранившихся дольменов, посетить интерактивный музей заповедника (входные билеты за доп. плату) и подышать свежим горным воздухом.
14:00 Обед на маршруте. Выезд на Партизанскую поляну на берегу Каменного Моря, инструктор познакомит Вас с вершинами коралловых рифов древнего океана Тетис.
17:30 Возвращение на базу.
18:00 Ужин.
День 4
Могучее ущелье.
09:00 Завтрак.
10:00 Экскурсия в город Майкоп – один из самых красивых и благоустроенных городов Се-верного Кавказа. Майкоп является столицей республики, а название города переводится как «Долина Яблок». Географическое положение города, чистота природы, воздуха и воды, делают его необычайно привлекательным. В городе множество интересных мест. В ходе экскурсии мы посетим Национальный музей, Музей востока, Соборную мечеть. Маленький, аккуратный город с ровными улочками не оставит равнодушных гостей Республики.
13:00 Обед на маршруте в ресторане национальной кухни «Мэздах».
14:30 После обеда прогулка по городскому парку. По желанию возможно посетить Майкопский пивоваренный завод с экскурсией – дегустацией «Крафтовое пиво».
Возвращение на базу.
17:30 Мастер класс по приготовлению Адыгейского сыра с дегустацией. Узнаем секреты и тонкости приготовления сыра в домашних условиях. Домашний сыр вкуснее, вы сможете в этом убедиться.
18:00 Ужин.
10:00 Экскурсия в город Майкоп – один из самых красивых и благоустроенных городов Се-верного Кавказа. Майкоп является столицей республики, а название города переводится как «Долина Яблок». Географическое положение города, чистота природы, воздуха и воды, делают его необычайно привлекательным. В городе множество интересных мест. В ходе экскурсии мы посетим Национальный музей, Музей востока, Соборную мечеть. Маленький, аккуратный город с ровными улочками не оставит равнодушных гостей Республики.
13:00 Обед на маршруте в ресторане национальной кухни «Мэздах».
14:30 После обеда прогулка по городскому парку. По желанию возможно посетить Майкопский пивоваренный завод с экскурсией – дегустацией «Крафтовое пиво».
Возвращение на базу.
17:30 Мастер класс по приготовлению Адыгейского сыра с дегустацией. Узнаем секреты и тонкости приготовления сыра в домашних условиях. Домашний сыр вкуснее, вы сможете в этом убедиться.
18:00 Ужин.
День 5
Легенды о любви.
09:00 Завтрак.
10:00 Экскурсия к плато Лаго-Наки. Лагонакское нагорье красиво в любое время года. С горным плато связано множество легенд, с ними Вас, непременно, познакомит инструктор.
13:00 Обед на маршруте.
14:00 Посещение Большой Азишской Пещеры (входные билеты за доп. плату), уникального места, памятника природы, который входит в пятерку красивейших пещер, находящихся на территории Европы. Микроклимат внутри пещеры обладает антибактериальными свойства-ми и имеет постоянную температуру 4 С° и повышенную влажность. Общая площадь пещеры 690 м. Микроклимат в пещерах очень полезен для органов дыхания, а сталактиты и сталагмиты будоражат воображение.
Возвращение на базу.
18:00 Ужин.
19:00 Поездка на термальные источники.
10:00 Экскурсия к плато Лаго-Наки. Лагонакское нагорье красиво в любое время года. С горным плато связано множество легенд, с ними Вас, непременно, познакомит инструктор.
13:00 Обед на маршруте.
14:00 Посещение Большой Азишской Пещеры (входные билеты за доп. плату), уникального места, памятника природы, который входит в пятерку красивейших пещер, находящихся на территории Европы. Микроклимат внутри пещеры обладает антибактериальными свойства-ми и имеет постоянную температуру 4 С° и повышенную влажность. Общая площадь пещеры 690 м. Микроклимат в пещерах очень полезен для органов дыхания, а сталактиты и сталагмиты будоражат воображение.
Возвращение на базу.
18:00 Ужин.
19:00 Поездка на термальные источники.
День 6
Легенды русской Шамбалы.
09:00 Завтрак.
10:00 Экскурсия в поселок Мезмай. Поселок расположен в долине реки Курджипс при впадении в неё притока Мезмай. С адыгейского название переводится как лес диких яблонь. В окрестностях поселка множество природных достопримечательностей: водопады, пещеры и каньоны.
14:00 Обед на маршруте.
Выезжаем на одну из красивейших высокогорных панорамных смотровых площадок – «Орлиная полка». Здесь также Вы увидите водопады «Исиченко».
Возвращение на базу.
18:00 Праздничный ужин. Свободное время.
10:00 Экскурсия в поселок Мезмай. Поселок расположен в долине реки Курджипс при впадении в неё притока Мезмай. С адыгейского название переводится как лес диких яблонь. В окрестностях поселка множество природных достопримечательностей: водопады, пещеры и каньоны.
14:00 Обед на маршруте.
Выезжаем на одну из красивейших высокогорных панорамных смотровых площадок – «Орлиная полка». Здесь также Вы увидите водопады «Исиченко».
Возвращение на базу.
18:00 Праздничный ужин. Свободное время.
День 7
Отъезд
09:00 Завтрак.
Вручение подарков каждому, кто прошел активацию.
10:00 Отъезд группового трансфера в Краснодар.
Внимание! С учетом времени на дорогу и регистрацию обратный рейс из Краснодара должен быть не ранее 15:00 часов, из Мин.Вод не ранее 18:00.
Вручение подарков каждому, кто прошел активацию.
10:00 Отъезд группового трансфера в Краснодар.
Внимание! С учетом времени на дорогу и регистрацию обратный рейс из Краснодара должен быть не ранее 15:00 часов, из Мин.Вод не ранее 18:00.
Стоимость
Проживание по программе
Item 1 of 1
Стандарт
за 7 дней с человека
Одноместное размещение
52 000 ₽
Двухместное размещение
40 000 ₽
Трёхместное размещение
40 000 ₽
Четырёхместное размещение
40 000 ₽
Скидки: детям до 14 лет - 10%, пенсионерам - 10%.
- Место встречи: Встреча происходит в день начала тура: 1. Аэропорт в г. Краснодар: каждое воскресенье: с 11:00 до 12:00; 2. Ж/д вокзал в г. Краснодар: каждое воскресенье: с 10:00 до 11:00; 3. Аэропорт в г. Минеральные воды: каждое воскресенье: с 10:00 до 12:00; с 15:00 до 16:00; 4. Аэропорт в г. Ставрополь: каждое воскресенье: с 14:00 до 15:30; с 16:00 до 17:30.
- В заключительный день тура отъезд из гостевого дома - не позднее 10:00. С учетом времени на дорогу и регистрацию обратный рейс из Краснодара желательно брать, начиная с 15 часов, из МинВод - после 18:00.
- Транспорт: автобус/микроавтобус.
- Питание: завтрак + обед + ужин. 3-разовое. Комплексное.
- Важно: В случае ухудшения погодных условий мы оставляем за собой право изменить программу или маршрут тура. Турфирма оставляет за собой право изменения порядка проведения экскурсий, а также замены их на равноценные при сохранении общего объема экскурсионной программы. Турфирма оставляет за собой право замены гостиницы на равноценную.
- Гражданам РФ рекомендуем взять в путешествие карточку-полис обязательного медицинского страхования для каждого участника поездки.
- Возрастное ограничение: 5+
Включено в стоимость
- групповой трансфер в день заезда и в день выезда.
- проживание в комфортабельных номерах;
- вкусное, разнообразное, сытное 3-разовое питание;
- работа инструкторов на маршрутах;
- все трансферы по программе;
- ежедневные насыщенные экскурсии, походы по Адыгее;
- посещение геотермальных источников по программе;
- баня (по предварительной записи на месте).
Оплачивается отдельно
- ж/д, авиа, автобусные билеты;
- входные билеты на экскурсиях, в походах и поездках: Хаджохская теснина ‒ 600 руб. взрослый, 250 руб. детский.
- Пещера «Азишская» ‒ 600 руб. взрослый, 250 руб. детский (льготникам скидка);
- Гузерипль (вход в заповедник) ‒ 300 руб. взрослый, 150 руб. детский.
- Водопады Руфабго - 500 руб./взрослый, 250 руб. детский;
- Посещение термальных источников сверх программы ‒ 400 руб. ‒ 1 час;
- Троллей (по желанию) - 1 500 руб./чел.
- Трансфер в день заезда позже указанного времени оплачивается отдыхающими самостоятельно и не компенсируется. Стоимость индивидуального трансфера по предварительному заказу до 4-х чел: 3500 руб. с/до Аэропорта Краснодара; 4000 руб. с/до ж/д вокзала Краснодара; 1500 руб. с/до вокзала Майкопа; 6000 руб. с/до Аэропорта Ставрополь; 7500 руб. с/до Аэропорта Минеральные воды.
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