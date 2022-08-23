8 марта в Адыгее

Автотранспортом группу доставят к началу маршрута (20 км.).



Наше путешествие начинается с Хаджохской Теснины – места, где река Белая пробивается к равнине сквозь узкий каньон. Идем к Черному шуму (пляж на реке Белой). Экскурсия не займет много времени (около 1 часа), но даст представление о том, что такое каньон горной реки.



Здесь на отвесных, почти совсем голых известняковых стенах, виднеются многочисленные ниши, вымытые стремительным потоком. Очень впечатляет!



После прогулки, переезжаем к ущелью Мешоко. Мы пройдем по каньону

реки, по его каменным уступам, валунам, проходам, где каждый раз «скальный мешок» замыкается красивым водопадом, с чистой, но нехолодной водой.



Здесь есть полный набор достопримечательностей: пещеры, скалы, гроты, водопады и даже стоянка древнего человека!



По окончании маршрута – перекус на самой живописной панорамной точке ущелья р. Мешоко.



После обеда совершим неспешную конную прогулку. Вид только что пройденного ущелья сверху, послушная лошадка под вами – замечательно!



Возвращение на базу. Ужин