8 марта в Адыгее
А у нас уже тепло!
Для вас, милые девочки, свежий глоток ярких эмоций и хорошего настроения. Представляем активный коктейль движения, позитива и весеннего настроения! Обещаем, вам понравится!
Для вас, милые девочки, свежий глоток ярких эмоций и хорошего настроения. Представляем активный коктейль движения, позитива и весеннего настроения! Обещаем, вам понравится!
Вас ждет:
Программа тура
1-й день (4 марта) – заезд, размещение
Добро пожаловать в горную Адыгею!
Размещаемся в уютных номерах нашей базы, отдыхаем, вкусно ужинаем.
В 20:00 ждем всех в нашем кафе около камина, будем знакомиться, обсуждать нюансы предстоящих приключений, пить чай на горных травах – в общем, наслаждаться вечером в горах!
Размещаемся в уютных номерах нашей базы, отдыхаем, вкусно ужинаем.
В 20:00 ждем всех в нашем кафе около камина, будем знакомиться, обсуждать нюансы предстоящих приключений, пить чай на горных травах – в общем, наслаждаться вечером в горах!
2-й день (5 марта) - Экскурсионный маршрут в ущелье реки Руфабго
2-й день (5 марта) - Экскурсионный маршрут в ущелье реки Руфабго
После завтрака на вездеходе совершаем заброску к верховью ущелья. Именно эта часть самая живописная и удаленная.
Мы идём к водопадам по тропинке среди каменных лабиринтов. Вода срывается с высоких террас на обширные просторы ущелья. Колорит здешним местам придает растительность - буковые заросли деревьев, обвитые колхидским плющом.
Живительный воздух, вкусный перекус на маршруте, трекинг по живописным
местам.
Вечером, после ужина, ждем вас в нашем уютном кафе, где можно пообщаться с новыми знакомыми, послушать музыку, поиграть в настольные игры или дружно попеть песни под гитару. В общем, хорошо провести вечер в приятной компании!
Мы идём к водопадам по тропинке среди каменных лабиринтов. Вода срывается с высоких террас на обширные просторы ущелья. Колорит здешним местам придает растительность - буковые заросли деревьев, обвитые колхидским плющом.
Живительный воздух, вкусный перекус на маршруте, трекинг по живописным
местам.
Вечером, после ужина, ждем вас в нашем уютном кафе, где можно пообщаться с новыми знакомыми, послушать музыку, поиграть в настольные игры или дружно попеть песни под гитару. В общем, хорошо провести вечер в приятной компании!
3-й день (6 марта) - Лесная прогулка в высокогорье, Термальные источники
3-й день (6 марта) - Лесная прогулка в высокогорье, Термальные источники
До ущелья Желоб (1700 метров над уровнем моря) едем на микроавтобусе. Поднимаемся на смотровую точку, откуда открываются роскошные панорамные виды на плато, скальные сбросы высотой до 100 метров... от всего этого захватывает дух!
Далее, нас ждет трекинг над Курджипским ущельем. Добравшись до самых диких и красивейших мест, среди огромных замшелых пихт, устраиваем горячий привальный перекус. Он окажется необыкновенно вкусным и желанным, а наличие местного горячительного в качестве дегустации, придаст нашей трапезе нотку праздника.
Маршрут кольцевой, поэтому мы успеваем забраться в самые интересные места.
На обратном пути делаем остановку на местном рыночке, продегустируем адыгейские сыры и напитки, а также купим сувениры.
После возвращения с маршрута, «подогреваем» свои эмоции в горячих термальных источниках. Самое время сравнить закат на равнине с горными видами минувшего дня. Мягкое и расслабляющее действие воды термального источника, поднимающийся над гладью бассейна рассеянный теплый пар, звезды ночного неба, игра света и звука – все это отличное завершение хорошего дня!
Далее, нас ждет трекинг над Курджипским ущельем. Добравшись до самых диких и красивейших мест, среди огромных замшелых пихт, устраиваем горячий привальный перекус. Он окажется необыкновенно вкусным и желанным, а наличие местного горячительного в качестве дегустации, придаст нашей трапезе нотку праздника.
Маршрут кольцевой, поэтому мы успеваем забраться в самые интересные места.
На обратном пути делаем остановку на местном рыночке, продегустируем адыгейские сыры и напитки, а также купим сувениры.
После возвращения с маршрута, «подогреваем» свои эмоции в горячих термальных источниках. Самое время сравнить закат на равнине с горными видами минувшего дня. Мягкое и расслабляющее действие воды термального источника, поднимающийся над гладью бассейна рассеянный теплый пар, звезды ночного неба, игра света и звука – все это отличное завершение хорошего дня!
4-й день (7 марта) - Прогулка по ущелью реки Мешоко, Черный шум, Хаджохская теснина, Конный маршрут
4-й день (7 марта) - Прогулка по ущелью реки Мешоко, Черный шум, Хаджохская теснина, Конный маршрут
Автотранспортом группу доставят к началу маршрута (20 км.).
Наше путешествие начинается с Хаджохской Теснины – места, где река Белая пробивается к равнине сквозь узкий каньон. Идем к Черному шуму (пляж на реке Белой). Экскурсия не займет много времени (около 1 часа), но даст представление о том, что такое каньон горной реки.
Здесь на отвесных, почти совсем голых известняковых стенах, виднеются многочисленные ниши, вымытые стремительным потоком. Очень впечатляет!
После прогулки, переезжаем к ущелью Мешоко. Мы пройдем по каньону
реки, по его каменным уступам, валунам, проходам, где каждый раз «скальный мешок» замыкается красивым водопадом, с чистой, но нехолодной водой.
Здесь есть полный набор достопримечательностей: пещеры, скалы, гроты, водопады и даже стоянка древнего человека!
По окончании маршрута – перекус на самой живописной панорамной точке ущелья р. Мешоко.
После обеда совершим неспешную конную прогулку. Вид только что пройденного ущелья сверху, послушная лошадка под вами – замечательно!
Возвращение на базу. Ужин
Наше путешествие начинается с Хаджохской Теснины – места, где река Белая пробивается к равнине сквозь узкий каньон. Идем к Черному шуму (пляж на реке Белой). Экскурсия не займет много времени (около 1 часа), но даст представление о том, что такое каньон горной реки.
Здесь на отвесных, почти совсем голых известняковых стенах, виднеются многочисленные ниши, вымытые стремительным потоком. Очень впечатляет!
После прогулки, переезжаем к ущелью Мешоко. Мы пройдем по каньону
реки, по его каменным уступам, валунам, проходам, где каждый раз «скальный мешок» замыкается красивым водопадом, с чистой, но нехолодной водой.
Здесь есть полный набор достопримечательностей: пещеры, скалы, гроты, водопады и даже стоянка древнего человека!
По окончании маршрута – перекус на самой живописной панорамной точке ущелья р. Мешоко.
После обеда совершим неспешную конную прогулку. Вид только что пройденного ущелья сверху, послушная лошадка под вами – замечательно!
Возвращение на базу. Ужин
5-й день (8 марта) - Экскурсионная программа - Гранитный каньон, Гузерипльский дольмен
5-й день (8 марта) - Экскурсионная программа - Гранитный каньон, Гузерипльский дольмен
Завтракаем и отправляемся на маршрут.
По пути заезжаем на смотровую площадку с панорамой на 360 градусов. В этом волшебном месте легко радоваться жизни и представить рассказанную историю о живших здесь народах в минувшие времена.
Вид с высоты птичьего полета – отличное начало хорошего дня!
Поздравляем девочек с 8 марта, открываем бутылочку шампанского, любуемся невероятными видами.
Далее садимся в минивены и спускаемся в Гранитный каньон, он покоряет своими размерами и необыкновенной красотой. Проходим к воде, где горная река зажата каменными гигантами. Прогулка здесь – особое удовольствие!
Затем едем к самому большому дольмену Западного Кавказа. Этот «гигант» производит довольно сильное впечатление. Мы поговорим об удивительных загадках дольменов, о времени возникновения и исчезновения древней культуры. Изучим экспонаты музея природы, понаблюдаем за животными вольерного комплекса, встретимся с зубром, оленем, волком.
Далее прогуляемся по лесным тропам среди пихтовых гигантов.
После маршрута возвращаемся на базу.
Вечером ждём всех в нашем уютном кафе. Будем наслаждаться общением и хорошей музыкой, делиться впечатлениями.
По пути заезжаем на смотровую площадку с панорамой на 360 градусов. В этом волшебном месте легко радоваться жизни и представить рассказанную историю о живших здесь народах в минувшие времена.
Вид с высоты птичьего полета – отличное начало хорошего дня!
Поздравляем девочек с 8 марта, открываем бутылочку шампанского, любуемся невероятными видами.
Далее садимся в минивены и спускаемся в Гранитный каньон, он покоряет своими размерами и необыкновенной красотой. Проходим к воде, где горная река зажата каменными гигантами. Прогулка здесь – особое удовольствие!
Затем едем к самому большому дольмену Западного Кавказа. Этот «гигант» производит довольно сильное впечатление. Мы поговорим об удивительных загадках дольменов, о времени возникновения и исчезновения древней культуры. Изучим экспонаты музея природы, понаблюдаем за животными вольерного комплекса, встретимся с зубром, оленем, волком.
Далее прогуляемся по лесным тропам среди пихтовых гигантов.
После маршрута возвращаемся на базу.
Вечером ждём всех в нашем уютном кафе. Будем наслаждаться общением и хорошей музыкой, делиться впечатлениями.
6-й день – завтрак, сборы, отъезд
6-й день – завтрак, сборы, отъезд
9 ч – завтрак.
10 ч – трансфер в Краснодар/Минеральные Воды.
Приключения объединяют и поэтому расставаться нелегко.
До новых встреч!
10 ч – трансфер в Краснодар/Минеральные Воды.
Приключения объединяют и поэтому расставаться нелегко.
До новых встреч!
Стоимость
База отдыха Формула активного отдыха
Item 1 of 1
Стандарт
за 6 дней с человека
Двухместное размещение
45 000 ₽
Одноместное размещение
55 000 ₽
При запросе на тур одного участника, который согласен на подселение (двухместное размещение) стоимость тура не пересчитывается.
Детям до 16 лет предоставляется скидка 10 %.
Детям до 16 лет предоставляется скидка 10 %.
Включено в стоимость
- Проживание на базе отдыха,
- Трехразовое комплексное питание (1-й день- ужин, 2-й-5-й дни – трехразовое питание, 6-й день – завтрак),
- Активные маршруты,
- Экскурсионная программа,
- Внутримаршрутный транспорт,
- Сопровождение инструктора,
- Аренда необходимого снаряжения,
- Посещение термальных источников,
- Входные платы на все объекты по программе.
Оплачивается отдельно
- Трансфер Краснодар – база размещения / база размещения – Краснодар (3000 руб чел. – в обе стороны);
- Трансфер Минеральные Воды – база размещения / база размещения – Минеральные Воды (4000 руб./чел. – в обе стороны);
- Услуги трансфера оплачиваются дополнительно, в первый день тура.
- Шашлыки.
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