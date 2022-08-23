Экскурсионные туры в Адыгею : 2
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Адыгея прошлого и настоящего
Зимне-весенний экскурсионный этно-тур в Адыгею на 7 дней. Культура, кухня, главные достопримечательности и красоты края. Проживание на базе отдыха.
Ближайший заезд:
c 18 декабря по 24 декабря
7 дней 6 ночей
от 40000 ₽
Новогодние праздники в горах
Новогодний тур в горах Адыгеи на 6 дней. Вас ожидает Вас ожидает снегоступинг, заповедные места, панорамы заснеженных вершин, а также новогодняя программа. Комфортное п...
Ближайший заезд:
c 29 декабря по 03 января
6 дней 5 ночей
от 60000 ₽
Прошедшие Экскурсионные туры в Адыгею : 2
Экскурсионный тур в горы Адыгеи
Вы проедете к глубокому живописному ущелью Руфабго и пройдете 5 водопадов. Побываете в пещерах, сформировавшихся тысячи лет назад, и пройдете маршрут для любителей акти...
Ближайший заезд:
c 31 августа по 06 сентября
7 дней 6 ночей
от 21200 ₽
"Верхом по Адыгее"
Откройте и исследуйте Адыгею верхом на лошадях. Тур идеально подходит туристам с детьми и тем, кто хочет совместить активный и комфортный отдых в одном туре
Ближайший заезд:
c 31 августа по 05 сентября
6 дней 5 ночей
от 25800 ₽
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