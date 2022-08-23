Адыгея прошлого и настоящего

Новогодний тур в горах Адыгеи на 6 дней. Вас ожидает Вас ожидает снегоступинг, заповедные места, панорамы заснеженных вершин, а также новогодняя программа. Комфортное п...

Зимне-весенний экскурсионный этно-тур в Адыгею на 7 дней. Культура, кухня, главные достопримечательности и красоты края. Проживание на базе отдыха.

Откройте и исследуйте Адыгею верхом на лошадях. Тур идеально подходит туристам с детьми и тем, кто хочет совместить активный и комфортный отдых в одном туре

Вы проедете к глубокому живописному ущелью Руфабго и пройдете 5 водопадов. Побываете в пещерах, сформировавшихся тысячи лет назад, и пройдете маршрут для любителей акти...

✈ Экскурсионные туры в Адыгею с выездом из Москвы. Организация пеших, водных и конных туров. Экскурсионные обзорные маршруты и туры выходного дня. Есть возможность отдохнуть с детьми. Для экстремалов и любителей активного отдыха – рафтинг по горным рекам и восхождение на горы