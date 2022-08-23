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Экскурсионные туры в Адыгею : 2

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Адыгея 2022 г.2023 г.

Адыгея прошлого и настоящего

Зимне-весенний экскурсионный этно-тур в Адыгею на 7 дней. Культура, кухня, главные достопримечательности и красоты края. Проживание на базе отдыха.

Ближайший заезд:

c 18 декабря по 24 декабря

7 дней 6 ночей

от 40000 ₽

Адыгея 2022 г.2023 г.

Новогодние праздники в горах

Новогодний тур в горах Адыгеи на 6 дней. Вас ожидает Вас ожидает снегоступинг, заповедные места, панорамы заснеженных вершин, а также новогодняя программа. Комфортное п...

Ближайший заезд:

c 29 декабря по 03 января

6 дней 5 ночей

от 60000 ₽

Прошедшие Экскурсионные туры в Адыгею : 2

Адыгея

Экскурсионный тур в горы Адыгеи

Вы проедете к глубокому живописному ущелью Руфабго и пройдете 5 водопадов. Побываете в пещерах, сформировавшихся тысячи лет назад, и пройдете маршрут для любителей акти...

Ближайший заезд:

c 31 августа по 06 сентября

7 дней 6 ночей

от 21200 ₽

Адыгея

"Верхом по Адыгее"

Откройте и исследуйте Адыгею верхом на лошадях. Тур идеально подходит туристам с детьми и тем, кто хочет совместить активный и комфортный отдых в одном туре

Ближайший заезд:

c 31 августа по 05 сентября

6 дней 5 ночей

от 25800 ₽

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